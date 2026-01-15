Ir al supermercado en Estados Unidos se ha vuelto un dolor de cabeza para muchas personas, quienes deben lidiar con el alza de precios de los alimentos a causa de la inflación; y no es para menos, ya que sus carritos de compras salen cada vez más vacíos, pero con cuentas más cargadas. Aunque casi todos tratan de estirar su dinero, lo cierto es que muchas veces no les alcanza. Si también es tu caso, aquí te damos a conocer algunas estrategias para ahorrar cuando vayas de compras. Vale mencionar que, según una encuesta del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, cerca de la mitad de los estadounidenses entrevistados identifica el costo de los alimentos como una fuente mayor de estrés en su vida, publica Telemundo 52 Los Ángeles.

“No hacen falta estadísticas para ver lo que nuestros bolsillos ya nos están mostrando. En el 2025, los precios de los alimentos — y estamos hablando de mandados generales, esos alimentos que vamos a la tienda y compramos semanalmente — estuvieron alrededor de un 3% más altos que el año pasado”, señaló Nadia Torres, portavoz de Consumer Reports.

No pienses que dejando de comprar algunos alimentos, los problemas se acaban (Foto: Freepik)

ESTRATEGIAS PARA AHORRAR EN EL SUPERMERCADO ANTE EL ALZA DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

Según el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), entre los alimentos que elevaron sus precios se encuentran la carne y verduras frescas. A continuación, las recomendaciones que te damos para ahorrar a la hora que vayas al supermercado:

Ten un presupuesto. No pienses que dejando de comprar algunos alimentos se acaban los problemas. Lo mejor es tener un presupuesto para ir de compras. El monto dependerá de las necesidades de cada familia. Torres explicó que debes hacer una lista antes de salir al supermercado, esto te ayudará a ahorrar dinero y tiempo.

No pienses que dejando de comprar algunos alimentos se acaban los problemas. Lo mejor es tener un presupuesto para ir de compras. El monto dependerá de las necesidades de cada familia. Torres explicó que debes hacer una lista antes de salir al supermercado, esto te ayudará a ahorrar dinero y tiempo. Haz un inventario de tu cocina. Antes que salgas al supermercado, lo mejor es revisar todo lo que hay en tu cocina para que no compres alimentos que quizá ya tengas. Anota qué alimentos nuevos requieres para la semana y completa con las que tienes en poca cantidad. Evita compras compulsivas.

Antes que salgas al supermercado, lo mejor es revisar todo lo que hay en tu cocina para que no compres alimentos que quizá ya tengas. Anota qué alimentos nuevos requieres para la semana y completa con las que tienes en poca cantidad. Evita compras compulsivas. ¿Las promociones son buenas o malas? Si se trata de compras innecesarias como golosinas o cosas que no usarás por un buen tiempo, gastarás tu dinero en vano. Pero si son comestibles que consumes con regularidad y pueden ayudarte a reducir gastos, bienvenidos sean, pero no exageres.

Si se trata de compras innecesarias como golosinas o cosas que no usarás por un buen tiempo, gastarás tu dinero en vano. Pero si son comestibles que consumes con regularidad y pueden ayudarte a reducir gastos, bienvenidos sean, pero no exageres. ¿Vale la pena los programas de lealtad? Inscribirte a ellos te ayudarán a ahorrar, pues te ofrecerán ofertas exclusivas, reembolsos en efectivo y muchos beneficios más, pero cuidado, ya que varias de estas promociones podrían estar ligadas a cupones que vencen rápido, lo que puede generar presión para comprar productos solamente porque están en oferta.

Inscribirte a ellos te ayudarán a ahorrar, pues te ofrecerán ofertas exclusivas, reembolsos en efectivo y muchos beneficios más, pero cuidado, ya que varias de estas promociones podrían estar ligadas a cupones que vencen rápido, lo que puede generar presión para comprar productos solamente porque están en oferta. Compra las marcas propias de los supermercados. “Algo que muchas personas no hacemos y que te puede dar ahorros importantes es aprovechar las marcas propias de la tienda, que suelen costar entre 15% y 25% menos”, dijo Torres.

Una de las recomendaciones que se les da a las familias es planificar sus compras con anticipación (Foto: Freepik)