Especialistas consultados consideran una buena señal la publicación del plan, pero dejan claro que será tarea del próximo gobierno cosechar los frutos del mismo. Fotocomposición: Mía Ríos, ChatGPT, Diario Gestión.
Especialistas consultados consideran una buena señal la publicación del plan, pero dejan claro que será tarea del próximo gobierno cosechar los frutos del mismo. Fotocomposición: Mía Ríos, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

En medio del anuncio de que el presidente José Balcázar podría derogar el Decreto de Urgencia (D.U.) N.° 010-2025, que le encargó a ProInversión reorganizar Petroperú, la agencia ha dado un paso que va en sentido contrario al posible retroceso de esta iniciativa.

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