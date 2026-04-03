Gestión pudo conocer que ProInversión ya publicó el “Plan de Promoción de la Inversión Privada” en Petroperú, un documento de obligatorio cumplimiento para la petrolera que la agencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debía elaborar por orden del D.U. N.° 010-2025. ¿Qué luces da sobre el futuro de la empresa pública?

Además de hacer un paneo general de la delicada situación financiera de Petroperú, el plan fija en sus 78 páginas los modelos de inversión que podrían usarse para promocionar sus activos, así como los criterios y plazos para la entrega de los bloques patrimoniales.

Modelos definidos para privados en Petroperú

Según el propio D.U., en sus artículos 4 y 5, el plan debía ser publicado máximo 60 días calendario luego de ser oficializado el D.U., que apareció en El Peruano el último 31 de diciembre.

A pesar del plazo vencido, ProInversión oficializó el plan al menos hace una semana en su página web. De acuerdo con el artículo 6 del propio D.U., su contenido “es de carácter vinculante para Petroperú”, para lo que su directorio, que renovó presidencia recientemente, y su gerencia general “ejecutarán los actos societarios necesarios” bajo responsabilidad funcional para darle curso.

La Refinería de Talara, a la que algunos atribuyen el déficit financiero de Petroperú, será incluida en los bloques patrimoniales de promoción por ProInversión. (Foto: Difusión).

ProInversión, que descartó dar comentarios mayores del plan para esta nota, sí precisa en la web donde oficializó el plan cuáles serán los modelos de inversión que están evaluando para la venta de los activos estratégicos y no estratégicos de Petroperú.

Concretamente son tres: contratos de gerencia, una asociación en participación (joint venture) o una concesión. Según la agencia, este es todo el abanico de modalidades que habilita el marco legal vigente: el Decreto Legislativo N.° 674, una norma de 1991 que permite la inversión privada en empresas públicas.

Estas opciones están disponibles para las unidades de negocio más conocidas de la petrolera, incluidas la Refinería de Talara, el Oleoducto o la red comercial de Petroperú, remarcó ProInversión. Si bien el plan no detalla cuál será el mecanismo para cada activo, sí se comentan los criterios que usarán para determinarlo.

Según Carlos Paredes, expresidente de Petroperú, es complicado definir hoy qué modalidad se escogerá para cada activo aunque valoró positivamente la selección hecha por ProInversión.

“Es una clasificación general, pero que permitirá mejorar la gestión. Eso es lo importante: que cada una traiga el know-know que requiere la empresa. ¿Cuál se usará para cada bloque? Dependerá de lo que encuentren en el mercado y lo que recomienden los asesores en función a ello", apuntó.

Criterios de venta para activos de Petroperú

Estas variables serán cinco y serán la base para armar los llamados “bloques patrimoniales”, grupos mediante los cuales ProInversión ofrecerá al mercado piezas de Petroperú.

El primero es la autonomía funcional y “stand-alone capability”. Como dice su nombre, la idea es que cada bloque tenga la capacidad de operar de manera independiente. Aquí no se incluirían solo activos físicos (una planta), sino los contratos, licencias e incluso capital humano que sostengan la operación inmediata para el consorcio que lo obtenga.

El segundo es la capacidad de generación de flujo, que será “el criterio financiero prevalente” para conformar los bloques patrimoniales. Otro es la preservación de sinergias verticales críticas.

Con ello ProInversión busca que, al separar activos, no se incrementen los costos operativos totales del sistema, para lo que analizarían mantenerlos juntos o vincularlos vía contratos de suministro de largo plazo (offtake agreements).

Los últimos dos criterios son la asignación eficiente de riesgos y pasivos (de-risking); y el interés de mercado y especialización del operador.

🇵🇪 El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión con la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe), en la que se evaluó la posible derogatoria del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, con el propósito de fortalecer a Petroperú frente al actual contexto de… pic.twitter.com/k1zISqkJKe — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 24, 2026

Con el primero, la agencia busca que el diseño de cada bloque evite que el privado interesado tenga que lidiar con “los riesgos tangibles” de Petroperú. El Estado retendría los pasivos que el mercado no pueda gestionar eficientemente.

Con el último, ProInversión adelanta que cada bloque no solo responderá a la demanda real del mercado de petróleo internacional, sino que se agruparán pensando en el “perfil del inversionista objetivo”.

A David Tuesta, exdirector independiente de Petroperú, le parece lógico que la agencia precise que el potencial inversor estará blindado, en lo más posible, de las falencias operativas de la petrolera. Ello a pesar de que opera en varias industrias, no solo extracción de petróleo, como muelles, asfaltos en Conchán, etc.

“Los pasivos más grandes que tiene son la deuda a los bonistas y el crédito sindicado. Debe haber un responsable por ello y que no se traslade al mercado. En otro tipo de empresas que se escinden, uno adquiere activos y pasivos cuando ves capital humano, ganancias potenciales y competidores. No es el caso de Petroperú”, sostuvo.

Cronograma post gobierno de Balcázar

A pesar de la amenaza latente de que este plan sea trabajo en vano, ante una potencial derogatoria ordenada por el presidente Balcázar del D.U. de reorganización, ProInversión ha proyectado un cronograma que trasciende al gobierno actual.

Según el plan se van a establecer al menos dos grandes grupos de bloques patrimoniales. Para cada uno se aprobarían planes de promoción específicos.

Para julio, cuando tomaría funciones el nuevo mandatario del Perú, ProInversión ya tendría que haber aprobado el plan específico para promover el primer grupo de bloques patrimoniales y estar en medio de la identificación de activos que irían al segundo grupo.

El cronograma establecido vence en la segunda semana de diciembre del 2026. En ese momento del año la agencia aprobaría, a través de su presidente ejecutivo Luis Del Carpio, el plan de promoción específico para el segundo grupo de bloques patrimoniales de Petroperú.

Parte del cronograma del plan de promoción para Petroperú de ProInversión. Captura responde a las últimas tareas en el 2026.

El plan general de ahora adelanta que cada específico contendrá un “fact-sheet que demuestre cómo esa acción específica contribuye a la autosostenibilidad y protege la cadena de pagos a proveedores”.

Paredes destacó el hecho de que, más allá de lo que pueda evaluar Balcázar hoy, será tarea del próximo gobierno cosechar los frutos del mismo.

“Vivimos en una democracia y habrá que esperar al resultado de las elecciones porque el siguiente gobierno será el que termine de decidir qué se hará con Petroperú. ProInversión está yendo en la dirección correcta para que el Estado deje de despilfarrar la plata”, consideró.

A ello Tuesta agregó la importancia de que los funcionarios, tanto de ProInversión, pero sobre todo en Petroperú, cumplan con las exigencias del D.U., pase lo que pase en el futuro.

“ProInversión debe cumplir la ley hasta el final. Los directores de Petroperú igual, ya han desfilado varios, si hay retrasos tendrían que definirse responsabilidades e identificar las faltas. No puede ser un saludo a la bandera”, planteó.