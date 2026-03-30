AFIN exige definiciones claras ante nuevos riesgos fiscales. (Foto: César Campos/@photo.gec)
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Redacción Gestión
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La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación ante los recientes anuncios en torno a la empresa estatal Petroperú,

El gremio sostuvo que la situación de Petroperú debe ser abordada con criterios técnicos y de responsabilidad fiscal.

las cuales constituyen un paso necesario para evitar mayores pérdidas operativas”, anotó.

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operando bajo criterios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad, y no responder a intereses particulares o enfoques ideológicos que comprometan su viabilidad, subrayó AFIN

En ese sentido, indicó que resulta necesario implementar medidas concretas de reforma, fortalecimiento de la gobernanza y mejoras en la gestión, a fin de asegurar que la empresa opere bajo criterios sostenibles, más aún en un entorno internacional complejo.

De otro lado, dijo que resulta necesario resolver de forma inmediata el pago de la deuda pendiente del Estado con el Fondo de Estabilización de los Combustibles, cuyo incumplimiento afecta directamente la situación financiera del sector y distorsiona el funcionamiento del mercado.

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AFIN dijo que resulta necesario resolver de forma inmediata el pago de la deuda pendiente del Estado con el Fondo de Estabilización de los Combustibles. (Foto: Andina)
AFIN dijo que resulta necesario resolver de forma inmediata el pago de la deuda pendiente del Estado con el Fondo de Estabilización de los Combustibles. (Foto: Andina)

“El país necesita reglas claras y decisiones responsables. La estabilidad económica y la confianza en el Perú dependen de que se actúe con visión de largo plazo, evitando soluciones de corto plazo que comprometan recursos públicos”, señaló a través de un comunicado.

Cabe recordar que el sector energético es estratégico para el desarrollo del país, por lo que resulta indispensable fortalecer la institucionalidad y promover esquemas que garanticen eficiencia, transparencia y sostenibilidad en su gestión, finalizó.

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