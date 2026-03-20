Petroperú retoma transporte de crudo en Loreto luego de paralización por conflicto en Saramurillo. (Foto: Andina).
Petroperú retoma transporte de crudo en Loreto luego de paralización por conflicto en Saramurillo. (Foto: Andina).
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Redacción Gestión
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Con ello, el suministro de crudo hacia la Refinería Iquitos se viene realizando con normalidad, según indicó la empresa estatal este 20 de marzo.

Petroperú supera interrupción en Estación 1 y normaliza envíos de crudo a Iquitos (Foto: Petroperu)
Petroperú supera interrupción en Estación 1 y normaliza envíos de crudo a Iquitos (Foto: Petroperu)
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De acuerdo con Petroperú, la paralización se originó tras un incidente ocurrido el pasado 7 de marzo, durante el embarque de crudo de la empresa Upland hacia una barcaza brasileña. Ese hecho motivó la protesta de la comunidad, lo que afectó temporalmente la operatividad en esa zona del ONP.

La petrolera señaló que el reinicio de actividades fue posible gracias a un proceso de diálogo entre las partes involucradas, mediante el cual se alcanzaron acuerdos para retomar las operaciones.

En ese contexto, Petroperú indicó que continuará promoviendo espacios de coordinación y entendimiento con sus grupos de interés, a fin de desarrollar sus operaciones en condiciones de respeto y colaboración.

Asimismo, reafirmó su compromiso de garantizar el abastecimiento oportuno de combustibles en el país, en línea con el rol estratégico que cumple en el mercado energético nacional.

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