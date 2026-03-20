Petroperú informó que su planta de ventas ubicada en Pucallpa opera con normalidad y mantiene su ritmo de despacho e inventario adecuado para atender la demanda del público.

Así lo indicó a través de un hecho de impornacia a la SMV y en el que afirmó que sí están atendiendo a los clientes, y reiteraron que hasta la fecha no hay señales de desabastecimiento ni de restricción, a pesar de las circunstancias nacionales e internacionales.

“Las circunstancias presentadas a nivel nacional e internacional no representan ninguna señal de desabastecimiento ni de restricción hasta la fecha”, anotó.

En esa línea Petroperú indicó que reafirma su compromiso con el abastecimiento oportuno y seguro de combustibles en la región.

Upland y pagos pendientes

Además, la estatal detalló, a través de otro hecho de importancia, que coordina con Upland lo relacionado a los pagos pendientes; en el marco de ese acuerdo, la empresa suministró 32,000 barriles de crudo Mayna durante marzo.

Por otro lado, Petroperú agregó que existe un impedimento para las operaciones de embarque y desembarque de crudo en la zona de pontones de la Estación 1 del Oleoducto Norperuano (ONP), el cual responde a una “medida de fuerza” por la comunidad nativa de Saramurillo.

De persistir el impedimento de operaciones de crudo en Estación 1 del ONP, se podría afectar el abastecimiento de la Refinería de Iquitos. Foto: Petroperú

“Esta situación se originó debido a un incidente ocurrido el 7 de marzo, durante el embarque de crudo de la empresa Upland hacia una barcaza brasileña” , enfatizaron.

Según la estatal, de persistir el impedimento, podría haber una grave afectación en el abastecimiento de crudo a la Refinería Iquitos, lo que perjudicaría la disponibilidad de combustibles para el transporte urbano y rural, así como en la generación de energía eléctrica en la ciudad.

Pese a ello, Petroperú aclaró que gestionan alternativas de suministro a la Refinería Iquitos para garantizar el abastecimiento regular a la ciudad selvática.

Petroperú instó a Upland, a la comunidad de Saramurillo y a las autoridades a alcanzar acuerdos para que se puedan reiniciar las operaciones en la Estación 1.