Petroperú informó que su planta de ventas ubicada en Pucallpa opera con normalidad y mantiene su ritmo de despacho e inventario adecuado para atender la demanda del público.
Así lo indicó a través de un hecho de impornacia a la SMV y en el que afirmó que sí están atendiendo a los clientes, y reiteraron que hasta la fecha no hay señales de desabastecimiento ni de restricción, a pesar de las circunstancias nacionales e internacionales.
“Las circunstancias presentadas a nivel nacional e internacional no representan ninguna señal de desabastecimiento ni de restricción hasta la fecha”, anotó.
En esa línea Petroperú indicó que reafirma su compromiso con el abastecimiento oportuno y seguro de combustibles en la región.
Upland y pagos pendientes
Además, la estatal detalló, a través de otro hecho de importancia, que coordina con Upland lo relacionado a los pagos pendientes; en el marco de ese acuerdo, la empresa suministró 32,000 barriles de crudo Mayna durante marzo.
Por otro lado, Petroperú agregó que existe un impedimento para las operaciones de embarque y desembarque de crudo en la zona de pontones de la Estación 1 del Oleoducto Norperuano (ONP), el cual responde a una “medida de fuerza” por la comunidad nativa de Saramurillo.
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“Esta situación se originó debido a un incidente ocurrido el 7 de marzo, durante el embarque de crudo de la empresa Upland hacia una barcaza brasileña”, enfatizaron.
Según la estatal, de persistir el impedimento, podría haber una grave afectación en el abastecimiento de crudo a la Refinería Iquitos, lo que perjudicaría la disponibilidad de combustibles para el transporte urbano y rural, así como en la generación de energía eléctrica en la ciudad.
Pese a ello, Petroperú aclaró que gestionan alternativas de suministro a la Refinería Iquitos para garantizar el abastecimiento regular a la ciudad selvática.
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Petroperú instó a Upland, a la comunidad de Saramurillo y a las autoridades a alcanzar acuerdos para que se puedan reiniciar las operaciones en la Estación 1.