La tarde de este martes 24 de marzo, el presidente de la República, José María Balcázar, se reunió con la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe). El punto en agenda fue la “evaluación” de la posible derogatoria del decreto de urgencia que dispuso su reestructuración para atender su crítica situación financiera y fue publicado a fines del año pasado.

“El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión con la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe), en la que se evaluó la posible derogatoria del Decreto de Urgencia N.° 010-2025″, indicaron en una información vía X.

Según detallaron, esta evaluación se dio “con el propósito de fortalecer a Petroperú frente al actual contexto de crisis energética global”.

“Durante el encuentro, el mandatario señaló que la situación de la empresa estatal viene siendo objeto de análisis y que, en los próximos días, se adoptará una decisión al respecto”, detallaron.

Reunión de Balcázar con la Fedunpe. | Presidencia

Lo que advirtió Gestión

El viernes 20 de febrero, apenas dos días después de la juramentación de Balcázar, Gestión publicó un informe en el que dio cuenta de su preocupante posición en uno de los temas más álgidos en materia económica: el funcionamiento de Petroperú.

Este diario reportó que Balcázar, de Perú Libre, impulsó, en condición de coautor, dos proyectos de ley para derogar esta reestructuración . Esto ocurrió apenas semanas atrás de su traslado a Palacio de Gobierno.

La primera iniciativa, con autoría de María Agüero, su correligionaria, fue ingresada al Congreso el 9 de enero y, la segunda, solo tres días después, con la firma principal de Waldemar Cerrón, también compañero en Perú Libre.

Revisado este 24 de marzo, ambas siguen a la espera de su eventual debate en la Comisión de Economía, y de Energía y Minas.

Además, en el ámbito de los hidrocarburos, también se identificó que fue coautor en otra iniciativa legislativa para autorizar a Perupetro a suscribir contratos permanentes de explotación de los lotes I, VI, y Z-69 (Talara, Piura) con Petroperú. Esto, pese a que la petrolera estatal tiene severos problemas financieros que afectan sus operaciones.