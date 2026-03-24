Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe) se reúne con Balcázar sobre situación de Petroperú. (Imagen: Andina)
Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe) se reúne con Balcázar sobre situación de Petroperú. (Imagen: Andina)
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Redacción Gestión
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La tarde de este martes 24 de marzo, . El punto en agenda fue la “evaluación” de la posible derogatoria del decreto de urgencia que dispuso su reestructuración para atender su crítica situación financiera y fue publicado a fines del año pasado.

“El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión con la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe), en la que se evaluó la posible derogatoria del Decreto de Urgencia N.° 010-2025″, indicaron en una información vía X.

Según detallaron, esta evaluación se dio “con el propósito de fortalecer a Petroperú frente al actual contexto de crisis energética global”.

“Durante el encuentro, el mandatario señaló que la situación de la empresa estatal viene siendo objeto de análisis y que, en los próximos días, se adoptará una decisión al respecto”, detallaron.

Reunión de Balcázar con la Fedunpe. | Presidencia
Reunión de Balcázar con la Fedunpe. | Presidencia

Lo que advirtió Gestión

El viernes 20 de febrero, apenas dos días después de la juramentación de Balcázar, Gestión publicó un informe en el que dio cuenta de su .

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Este diario reportó que Balcázar, de Perú Libre, impulsó, en condición de coautor, dos proyectos de ley para derogar esta reestructuración. Esto ocurrió apenas semanas atrás de su traslado a Palacio de Gobierno.

La primera iniciativa, con autoría de María Agüero, su correligionaria, fue ingresada al Congreso el 9 de enero y, la segunda, solo tres días después, con la firma principal de Waldemar Cerrón, también compañero en Perú Libre.

Revisado este 24 de marzo, ambas siguen a la espera de su eventual debate en la Comisión de Economía, y de Energía y Minas.

Además, en el ámbito de los hidrocarburos, también se identificó que fue coautor en otra iniciativa legislativa . Esto, pese a que la petrolera estatal tiene severos problemas financieros que afectan sus operaciones.

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