El nombre de José María Balcázar Zelada aparece en al menos 13 carpetas fiscales a nivel nacional, según la consulta oficial del Ministerio Público. Los registros -correspondientes a distintos distritos fiscales- incluyen investigaciones en las que figura tanto como imputado como agraviado, con estados procesales que van desde archivo definitivo hasta investigaciones en curso.

Denuncias archivadas y procesos concluidos

En el Distrito Fiscal de Lima se registran cuatro carpetas vinculadas a Balcázar. Dos de ellas, en las que figura como imputado por denegación y retardo de justicia y abuso de autoridad, fueron archivadas de manera definitiva.

Las otras dos corresponden a procesos donde aparece como agraviado por hurto agravado, uno de ellos en la modalidad de casa habitada. Ambos figuran con dictamen fiscal, lo que indica que atravesaron etapas de evaluación por parte del Ministerio Público.

Las carpetas fiscales de José María Balcázar.

Prevaricato

En la categoría de distrito fiscal no identificado se consignan cuatro registros adicionales. En estos, Balcázar figura mayoritariamente como imputado.

Entre los delitos consignados destacan prevaricato en dos expedientes, además de una denuncia vinculada a coacción y otra por distribución indebida de obras. Uno de estos casos fue archivado, mientras que otros fueron derivados, lo que implica que pasaron a otra instancia o jurisdicción.

Investigaciones más recientes

El mayor número de expedientes se concentra en el Distrito Fiscal de Lambayeque, con cinco carpetas fiscales. Aquí se encuentran los casos más recientes y de mayor gravedad.

Entre los delitos investigados figuran:

Fraude en la administración de personas jurídicas , en investigación preliminar.

, en investigación preliminar. Estafa , en proceso de calificación fiscal.

, en proceso de calificación fiscal. Ocultamiento de información o falsa declaración .

. Falsificación de documentos , en el que figura como agraviado.

, en el que figura como agraviado. Coacción, también en calidad de agraviado.

Estos casos se encuentran en distintas etapas, desde investigación preliminar hasta derivaciones, lo que indica que varios aún no han sido resueltos.

Del total de 13 carpetas fiscales, la mayoría corresponde a procesos en los que Balcázar figura como imputado, aunque también registra denuncias en las que es considerado víctima.

Asimismo, varios expedientes han sido archivados, mientras que otros continúan en trámite o fueron derivados a otras dependencias fiscales.

El historial judicial de la máxima autoridad del Ejecutivo podría convertirse en un factor de debate público y político en los próximos días, especialmente en torno a la idoneidad y la transparencia en el ejercicio del cargo.