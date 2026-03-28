Petroperú. Foto composición Chatgpt - Diario Gestión
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Whitney Miñán
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El reciente cambio del presidente de Petroperú, por la Junta General de Accionistas (JGA) -conformada por los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y Energía y Minas (Minem)- causó sorpresa y preocupación en distintos actores del sector.

Tras la salida de Elba Rojas como cabeza de la petrolera a inicios de marzo, el 7 de este mes se designó a Edgar Zamalloa en su reemplazo. Casi 20 días después, se realizó un nuevo cambio:

Directorio de Petroperú al 26 de marzo del 2026. Fuente: SMV
Directorio de Petroperú al 26 de marzo del 2026. Fuente: SMV

, que dividía en bloques patrimoniales a la compañía del Estado. Y que, además, se empiece a escuchar la posibilidad de un nuevo rescate financiero para Petroperú.

En este contexto, Gestión consultó a fuentes cercanas a la petrolera sobre la situación actual. Al respecto, coincidieron en comentar que el presidente del Directorio de Petroperú se habría reunido con los gerentes de la empresa el último viernes 27 de marzo.

Esto porque les habría indicado que se va a impulsar la derogatoria de .

Otro punto, agregaron las voces consultadas, es que se ha abierto con más claridad -y se habría manifestado también a los gerentes- la posibilidad de que ProInversión pueda salir del proceso para reflotar a Petroperú.

Este retroceso en la reestructuración de la empresa no solo ha generado preocupación en actores nacionales, sino también internacionales.

David Tuesta, exdirector independiente de Petroperú y presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), ya había comentado a Gestión que de concretarse esta derogación se tendría una “pésima señal” por parte de este Gobierno peruano y con incidencia en la imagen del país.

“Este es el primer paso para que se regrese a como [la situación negativa] en la que estaba la empresa y se posterga una solución real a futuro”, indicó en su momento.

SOBRE EL AUTOR

Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.

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