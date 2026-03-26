Petroperú cambia, otra vez, de presidente. (Foto: Andina)
Petroperú cambia, otra vez, de presidente. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

. Esto finalmente fue confirmado a través de un hecho de importancia publicado en la Sociedad del Mercado de Valores (SMV) pasada las 11 de la noche de ayer.

En reemplazo de Zamalloa, ingresó Roger Arévalo Ramírez, como nuevo presidente de la empresa del Estado. Y, en reemplazo de Flores, entró Richard Almerco Soto.

Arévalo ya ha ocupado este cargo en el pasado. De hecho, entre 2003 y 2005 estuvo Alejandro Narváez como titular de la petrolera y, con su salida, ingresó en 2005 -y por un año- el ahora también presidente de Petroperú.

.

Esta cifra habría quedado corta ahora con la aparente intención del Gobierno de otorgar US$ 2,000 millones, monto que habría dado a conocer Balcázar durante una reciente reunión con la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe).

Directorio de Petroperú al 26 de marzo del 2026. Fuente: SMV
Directorio de Petroperú al 26 de marzo del 2026. Fuente: SMV

Una transferencia para Petroperú

Hoy también hubo una novedad vinculada a Petroperú. Se autorizó una transferencia financiera, con cargo al pliego del Ministerio de Energía y Minas (Minem), a favor de la petrolera del Estado para a financiar la administración provisional de la Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Sur Oeste.

El monto será hasta por la suma de poco más de S/ 23 millones.

TE PUEDE INTERESAR

Iquitos: transportistas acatan paro por alza del precio de combustibles y bloquean carretera
Precio de combustible: refinerías suben hasta S/ 8 por galón
Lote Z-6, con potencial para explotar gas natural, lleva paralizado más de 13 años
Ministros duran solo cerca de medio año en sus carteras, ¿regiones también enfrentan alta rotación?
Confiep pide al Gobierno observar los proyectos de ley que afectan la caja fiscal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.