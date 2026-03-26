Gestión informó ayer por la tarde en exclusiva que la Junta General de Accionistas (JGA) había pedido directamente a Edgar Zamalloa, quien era presidente de la petrolera estatal, y a Miguel Flores, director independiente su renuncia. Esto finalmente fue confirmado a través de un hecho de importancia publicado en la Sociedad del Mercado de Valores (SMV) pasada las 11 de la noche de ayer.

En reemplazo de Zamalloa, ingresó Roger Arévalo Ramírez, como nuevo presidente de la empresa del Estado. Y, en reemplazo de Flores, entró Richard Almerco Soto.

Arévalo ya ha ocupado este cargo en el pasado. De hecho, entre 2003 y 2005 estuvo Alejandro Narváez como titular de la petrolera y, con su salida, ingresó en 2005 -y por un año- el ahora también presidente de Petroperú.

Estos ajustes, como ya adelantó este diario, se dan en medio del reciente anuncio del presidente de la República, José María Balcázar, de evaluar retroceder con el Decreto de Urgencia N° 010-2025, que aprobó la reestructuración de Petroperú a través de su división patrimonial, entre otras acciones.

La situación venía incluso desde un poco más atrás, cuando el entonces ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, dijo en conferencia de prensa que sí se le daría un nuevo salvavidas de S/ 500 millones a Petroperú.

Esta cifra habría quedado corta ahora con la aparente intención del Gobierno de otorgar US$ 2,000 millones , monto que habría dado a conocer Balcázar durante una reciente reunión con la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe).

Directorio de Petroperú al 26 de marzo del 2026. Fuente: SMV

Una transferencia para Petroperú

Hoy también hubo una novedad vinculada a Petroperú. Se autorizó una transferencia financiera, con cargo al pliego del Ministerio de Energía y Minas (Minem), a favor de la petrolera del Estado para a financiar la administración provisional de la Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Sur Oeste.