Con una vista más general, por periodos de cinco años, entre el 2006-2011, un titular de cartera duraba en su sector 23.81 meses en promedio. Esto se ha ido reduciendo hasta que entre 2021-2026, el tiempo es de solo 5.62 meses en promedio, según la información del Observatorio de Videnza Instituto.

Tiempo promedio de la gestión ministerial. Fuente: Videnza Instituto.

Las carteras “más rápidas” en 2021-2026, que incluso registran menos meses que el promedio, son:

Ministerio del Interior (3.1 meses)

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (4.3)

Ministerio de Desarrollo y Riego (4.7)

Presidencia del Consejo de Ministros (4.7)

Ministerio de Defensa (4.7)

Ministerio de Educación (5.1)

Ministerio de Energía y Minas (5.1)

Ministerio de Justicia (5.1)

Gerentes generales regionales también cambian seguido

Los cambios a nivel ministerial son más notorios. Pero, en un contexto donde este año también habrá cambio de autoridades subnacionales, se hace clave revisar cuánto dura en el cargo un gerente general regional.

Para ello, vale la pena definir qué hacen estos gerentes. En concreto, tienen la función de supervisar, articular, monitorear las actividades de un gobierno regional y evaluar las acciones de los diferentes órganos y unidades de la entidad, explica Videnza.

“Su labor dentro de la gestión regional resulta relevante para la continuidad de las actividades y la resolución de problemas del día a día. Los gerentes son designados por el gobernador regional, y su rotación constante puede generar ineficiencia en la gestión debido a la interrupción de la continuidad de acciones ”, explicó.

Por periodos de cuatro años, entre el 2015-2018, un gerente duraba en su posición 16.5 meses en promedio. Esto se ha reducido, aunque no dramáticamente, hasta que entre 2019-2022, el tiempo fue de 11.3 meses en promedio, y ahora, entre 2023-2026, es de 12 meses.

Entre 2023-2026, un gerente general regional se queda en su puesto 12 meses en promedio. (Foto: Andina)

Si bien no es tanta la diferencia entre un periodo y otro, y en los últimos cuatro años se ve una mejora, las diferencias entre jurisdicciones es lo que levanta las alarmas.

En este último periodo, se puede resaltar a tres regiones y una provincia constitucional como las de mayor rotación:

Callao (5.4 meses)

Lambayeque (6.3)

Cusco (6.3)

Tacna (6.3)

“Esta situación genera una reducción en la eficiencia operativa y en la confianza pública sobre las instituciones gubernamentales”, refiere Videnza.

En el otro extremo de la lista, hay regiones que destacan por mantener más de 3 años a sus gerentes generales regionales. En total, se destacan cuatro:

Puno (38.1 meses)

Lima (38.1)

Junín (38.1)

Ucayali (38.1)