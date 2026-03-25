Ministros duran casi medio año en su cartera, ¿cuánto duran los gerentes generales regionales? (Foto: GEC)
Ministros duran casi medio año en su cartera, ¿cuánto duran los gerentes generales regionales? (Foto: GEC)
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Whitney Miñán
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Es claro que el cambio de ministros durante los recientes gobiernos se ha acelerado. Solo por citar un ejemplo, durante el Gobierno de Ollanta Humala, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tuvo a dos titulares de la cartera. Y luego, considerando que Perú ya registra su octavo presidente desde julio 2016, el MEF ya vio pasar a 18 funcionarios. En el periodo de Dina Boluarte (2022-2025) se tuvo el mayor número: Alex Contreras, José Arista, José Salardi y Raúl Pérez Reyes.

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