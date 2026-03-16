Luego de que el Gobierno Central autorizara la transferencia de partidas por más de 25 millones en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 destinada a financiar el pago de un bono extraordinario para docentes y auxiliares de educación de instituciones públicas, este lunes se reveló el detalle de las asignaciones para cada región.

El Decreto Supremo Nº 037-2026-EF dispone la transferencia de recursos del presupuesto del Ministerio de Educación a favor de los Ministerios de Defensa e Interior y de los gobiernos regionales. De acuerdo con una nota de Andina, los recursos permitirán financiar el bono para los beneficiarios nombrados y contratados de las instituciones educativas de Educación Básica y Técnico-Productiva.

De acuerdo con la norma, el beneficio alcanzará a profesores y auxiliares comprendidos en las leyes del magisterio y de institutos técnicos que laboran en las unidades ejecutoras de educación de los gobiernos regionales, así como a docentes de instituciones educativas de educación básica administradas por los sectores Defensa e Interior.

El anexo I del decreto supremo precisa cuáles son los montos asignados a cada región (unidad ejecutora) para financiar el bono que se entregará por única vez, los cuales suman 25.4 millones. Usted puede revisar el total asignado a cada unidad ejecutor en el siguiente cuadro:

Mientras que el anexo II de la norma precisa cuánto dinero se asignó al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior para financiar el bono que será entregado a docentes y auxiliares de instituciones educativas administrados por dichas entidades (más de S/ 81,000). El detalle a continuación:

Más de 374,000 beneficiarios

El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que el costo estimado para el financiamiento de este bono asciende a S/ 25′86,073 y beneficiará a 374,419 docentes y auxiliares de educación a nivel nacional.

La medida se enmarca en el convenio colectivo a nivel descentralizado suscrito entre la comisión negociadora del Ministerio de Educación y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú para el periodo 2025-2026, en aplicación de la Ley Nº 31188.