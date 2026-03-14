El Gobierno publicó nuevo reglamento de Obras por Impuestos (OxI) que permitirá implementar servicios por impuestos. (Imagen: Andina)
El Gobierno publicó nuevo reglamento de Obras por Impuestos (OxI) que permitirá implementar servicios por impuestos. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El aprobó un nuevo reglamento de la Ley N.º 29230, que regula el mecanismo de , con el objetivo de mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública con participación del sector privado.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 038-2026-EF, publicado en una separata especial del diario oficial El Peruano. El nuevo reglamento consta de un título preliminar, cinco títulos, 209 artículos, 13 disposiciones complementarias finales y cuatro disposiciones transitorias.

LEA TAMBIÉN: Obras por Impuestos: reglamento estaría listo la próxima semana, ¿qué se gatillará?

El dispositivo busca ordenar e integrar las reglas vigentes para facilitar la aplicación del mecanismo, el cual permite que priorizadas por los gobiernos nacional, regional y local.

A cambio, las compañías reciben certificados de inversión que pueden utilizar para el pago de sus obligaciones tributarias, conforme a la normativa vigente.

El reglamento también amplía el alcance del esquema, al permitir financiar no solo proyectos de , sino también actividades de operación y mantenimiento, servicios y la construcción de viviendas rurales priorizadas por las entidades públicas.

LEA TAMBIÉN: Obras por impuestos: estos son los proyectos que “emocionan” a ProInversión en 2026

Además, establece que las inversiones deberán estar previamente registradas en la programación multianual correspondiente, con el fin de asegurar su alineamiento con las prioridades sectoriales y territoriales.

La norma también define las funciones de las entidades públicas involucradas y del , que tendrá responsabilidades como la emisión de certificados de inversión, la determinación de topes de capacidad anual y el monitoreo del mecanismo.

Asimismo, se contempla asistencia técnica para los procesos de selección de empresas privadas y entidades supervisoras, así como la capacitación progresiva de funcionarios públicos que participen en las distintas fases de los proyectos.

Según el Ejecutivo, el objetivo del nuevo reglamento es agilizar la ejecución de obras, promover la inversión privada y contribuir al cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios básicos en el país.

TE PUEDE INTERESAR

Gilat Perú eleva velocidad de internet en regiones y apunta a proyectos OxI en 2026
MEF: Este año concluirán reglamentos de APP y OxI, se reducirán plazos de estructuración de proyectos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.