El Poder Ejecutivo aprobó un nuevo reglamento de la Ley N.º 29230, que regula el mecanismo de Obras por Impuestos, con el objetivo de mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública con participación del sector privado.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 038-2026-EF, publicado en una separata especial del diario oficial El Peruano. El nuevo reglamento consta de un título preliminar, cinco títulos, 209 artículos, 13 disposiciones complementarias finales y cuatro disposiciones transitorias.

El dispositivo busca ordenar e integrar las reglas vigentes para facilitar la aplicación del mecanismo, el cual permite que empresas privadas financien y ejecuten obras públicas priorizadas por los gobiernos nacional, regional y local.

A cambio, las compañías reciben certificados de inversión que pueden utilizar para el pago de sus obligaciones tributarias, conforme a la normativa vigente.

El reglamento también amplía el alcance del esquema, al permitir financiar no solo proyectos de inversión, sino también actividades de operación y mantenimiento, servicios y la construcción de viviendas rurales priorizadas por las entidades públicas.

Además, establece que las inversiones deberán estar previamente registradas en la programación multianual correspondiente, con el fin de asegurar su alineamiento con las prioridades sectoriales y territoriales.

La norma también define las funciones de las entidades públicas involucradas y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tendrá responsabilidades como la emisión de certificados de inversión, la determinación de topes de capacidad anual y el monitoreo del mecanismo.

Asimismo, se contempla asistencia técnica para los procesos de selección de empresas privadas y entidades supervisoras, así como la capacitación progresiva de funcionarios públicos que participen en las distintas fases de los proyectos.

Según el Ejecutivo, el objetivo del nuevo reglamento es agilizar la ejecución de obras, promover la inversión privada y contribuir al cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios básicos en el país.