El megaproyecto que unirá 11 distritos y reducirá trayectos a solo 5 minutos. (Foto: MTC).
El megaproyecto que unirá 11 distritos y reducirá trayectos a solo 5 minutos. (Foto: MTC).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Estas labores forman parte de las acciones previas necesarias para recuperar el orden en los inmuebles intervenidos y prepararlos para las siguientes etapas de esta infraestructura vial.

Las intervenciones comprenden el transporte, recojo y disposición final de residuos sólidos en áreas ubicadas en los distritos de Independencia, Comas y San Juan de Lurigancho, así como trabajos de desinsectación y desratización en los predios expropiados, con el objetivo de mejorar las condiciones de salubridad y evitar riesgos para la salud de los vecinos de las zonas aledañas.

Los trabajos se iniciaron el martes 10 de marzo en el distrito de Independencia, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Treinta y Uno y Treinta. Para su ejecución, ProInversión contrató a la empresa FJ Operador de Residuos Integrales S.A.C., encargada del recojo, transporte y disposición final de los residuos acumulados, así como de las labores de fumigación correspondientes.

Parte de las labores que ha iniciado ProInversión y que durarán todo marzo en las zonas del proyecto Anillo Vial Periférico. Foto: ProInversión.
Parte de las labores que ha iniciado ProInversión y que durarán todo marzo en las zonas del proyecto Anillo Vial Periférico. Foto: ProInversión.

Estas acciones se realizan en estrecha coordinación con las municipalidades distritales de Independencia, Comas y San Juan de Lurigancho, con el fin de asegurar una intervención ordenada y articulada en los sectores donde se vienen ejecutando los trabajos.

El proyecto Anillo Vial Periférico contempla el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de una autopista de 34.8 kilómetros, que conectará el Callao con once distritos de Lima. Esta infraestructura permitirá mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de viaje para la población, así como facilitar el desarrollo de diversas actividades económicas en la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR

Anillo Vial Periférico: ProInversión avanza liberación predial con apoyo del concesionario
Anillo Vial Periférico oficialmente en manos de ProInversión: MTC transfirió megaproyecto
Anillo Vial Periférico: ProInversión tomará control del megaproyecto, ¿el MTC lo avanzó?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.