ProInversión informó que ha iniciado acciones de saneamiento en las zonas donde se ejecutarán las obras del proyecto Anillo Vial Periférico de Lima (AVP), en el marco de su nuevo rol como entidad ejecutora de esta iniciativa, luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) les transfiriera este papel en febrero.

Estas labores forman parte de las acciones previas necesarias para recuperar el orden en los inmuebles intervenidos y prepararlos para las siguientes etapas de esta infraestructura vial.

Las intervenciones comprenden el transporte, recojo y disposición final de residuos sólidos en áreas ubicadas en los distritos de Independencia, Comas y San Juan de Lurigancho, así como trabajos de desinsectación y desratización en los predios expropiados, con el objetivo de mejorar las condiciones de salubridad y evitar riesgos para la salud de los vecinos de las zonas aledañas.

Los trabajos se iniciaron el martes 10 de marzo en el distrito de Independencia, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Treinta y Uno y Treinta. Para su ejecución, ProInversión contrató a la empresa FJ Operador de Residuos Integrales S.A.C., encargada del recojo, transporte y disposición final de los residuos acumulados, así como de las labores de fumigación correspondientes.

Parte de las labores que ha iniciado ProInversión y que durarán todo marzo en las zonas del proyecto Anillo Vial Periférico. Foto: ProInversión.

La Agencia informó que las labores se desarrollarán durante el presente mes, a fin de dejar los predios en condiciones adecuadas para el posterior tapiado de puertas y ventanas. Esta medida permitirá evitar nuevas acumulaciones de residuos y prevenir el ingreso de personas ajenas a los inmuebles, contribuyendo a mantener la seguridad en las áreas intervenidas.

Estas acciones se realizan en estrecha coordinación con las municipalidades distritales de Independencia, Comas y San Juan de Lurigancho, con el fin de asegurar una intervención ordenada y articulada en los sectores donde se vienen ejecutando los trabajos.

El proyecto Anillo Vial Periférico contempla el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de una autopista de 34.8 kilómetros, que conectará el Callao con once distritos de Lima. Esta infraestructura permitirá mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de viaje para la población, así como facilitar el desarrollo de diversas actividades económicas en la ciudad.