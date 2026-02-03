Según información a la que accedió Gestión en septiembre, antes que acabará el 2025 el concesionario debía entregar el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) al MTC. Foto: Anillo Vial / Difusión.
Según información a la que accedió Gestión en septiembre, antes que acabará el 2025 el concesionario debía entregar el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) al MTC. Foto: Anillo Vial / Difusión.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

“Con esta decisión aseguramos la continuidad y solidez del AVP, un proyecto clave para transformar la movilidad urbana. El Estado está entregando a ProInversión un proyecto ordenado, con avances concretos y reglas claras, para que se ejecute con eficiencia, transparencia y visión de largo plazo, en beneficio de millones de peruanos”, sostuvo el ministro del MTC, Aldo Prieto.

LEA TAMBIÉN: Anillo Vial Periférico y Carretera Central: ¿qué mira Senace en estos dos proyectos clave?

Estado actual del Anillo Vial Periférico

Como parte de las acciones de transferencia, el MTC informó a ProInversión sobre el estado situacional del proyecto respecto de los estudios definitivos de ingeniería, la gestión predial e interferencias, así como otras obligaciones contractuales, detallando los hitos contractuales próximos a vencer en el primer trimestre del 2026.

La cartera señaló también que, durante las acciones previas a la suscripción del acta, el MTC continuó con el tapiado de puertas y ventanas de los predios adquiridos para la ejecución del AVP.

Se clausuraron viviendas ubicadas en el AA. HH. Manco Inca, y las urbanizaciones Víctor Raúl Haya de la Torre y Túpac Amaru, en la zona de Payet de Independencia. Además, se hizo lo propio en el distrito de Comas.

Como expuso ProInversión, el AVP se desarrolla en 3 tramos: 8.7 km entre el Óvalo 200 Millas y la Panamericana Norte (Óvalo del Naranjal); 15.1 km entre la Panamericana Norte y la avenida Ramiro Prialé; y 11.0 km entre la avenida Ramiro Prialé y la avenida Circunvalación, antes de la avenida Rosa Toro.

Según la información que remitió en septiembre el MTC a este Diario, el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del tramo 1 debe estar aprobado antes que acabe el primer trimestre del 2026.

LEA TAMBIÉN: Anillo Vial Periférico: aún están identificando los predios que deberán ser expropiados

APP de gran magnitud

De ese total, US$ 2,300 millones corresponden a inversión en infraestructura, US$ 800 millones a liberación de predios e interferencias y US$ 300 millones a otros costos asociados.

La nueva autopista permitirá una interconexión estratégica con la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Carretera Central, además de facilitar el acceso al puerto del Callao, al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, al puerto de Chancay y al futuro Parque Industrial de Ancón, con impacto directo en la competitividad logística y la productividad nacional.

De izquierda a derecha: Aldo Prieto, titular del MTC; Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión; y Jaime Lamela, gerente general del consorcio a cargo del AVP en la firma del acta de transferencia. Foto: ProInversión.
De izquierda a derecha: Aldo Prieto, titular del MTC; Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión; y Jaime Lamela, gerente general del consorcio a cargo del AVP en la firma del acta de transferencia. Foto: ProInversión.

En términos de eficiencia de transporte, la vía permitirá reducciones sustanciales en tiempos de desplazamiento, como el trayecto entre Ate Vitarte e Independencia, que pasará de 60 a 15 minutos.

Asimismo, generará aproximadamente 70 mil empleos directos e indirectos durante la etapa de construcción y 20 mil adicionales en la fase de operación y mantenimiento. El plazo de la concesión es de 30 años desde la firma del contrato y la supervisión del AVP está a cargo de Ositran.

TE PUEDE INTERESAR

Proinversión elige a consultora Deloitte para reorganización patrimonial de Petroperú
Lote Z-69 en Talara: ProInversión y Perupetro dan pasos previos a nueva convocatoria para buscar quién lo opere
Línea 1 del Metro de Lima: ¿Cuándo se conocerá fecha para su ampliación? Esto dice ProInversión

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.