El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó la transferencia del acervo documentario y recursos vinculados al proyecto Anillo Vial Periférico (AVP) a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), acto que formaliza a la agencia como titular del proyecto bajo su nuevo rol de entidad ejecutora.

Se trata del primer proyecto bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP) que es derivado a la agencia para que dirija su fase de ejecución, tomando la titularidad del AVP, como ordenó la nueva ley que rige este mecanismo de inversión.

“Con esta decisión aseguramos la continuidad y solidez del AVP, un proyecto clave para transformar la movilidad urbana. El Estado está entregando a ProInversión un proyecto ordenado, con avances concretos y reglas claras, para que se ejecute con eficiencia, transparencia y visión de largo plazo, en beneficio de millones de peruanos”, sostuvo el ministro del MTC, Aldo Prieto.

Estado actual del Anillo Vial Periférico

Como parte de las acciones de transferencia, el MTC informó a ProInversión sobre el estado situacional del proyecto respecto de los estudios definitivos de ingeniería, la gestión predial e interferencias, así como otras obligaciones contractuales, detallando los hitos contractuales próximos a vencer en el primer trimestre del 2026.

La cartera señaló también que, durante las acciones previas a la suscripción del acta, el MTC continuó con el tapiado de puertas y ventanas de los predios adquiridos para la ejecución del AVP.

Se clausuraron viviendas ubicadas en el AA. HH. Manco Inca, y las urbanizaciones Víctor Raúl Haya de la Torre y Túpac Amaru, en la zona de Payet de Independencia. Además, se hizo lo propio en el distrito de Comas.

Según información a la que accedió Gestión en septiembre, antes que acabará el 2025 el concesionario debía entregar el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) al MTC.

Como expuso ProInversión, el AVP se desarrolla en 3 tramos: 8.7 km entre el Óvalo 200 Millas y la Panamericana Norte (Óvalo del Naranjal); 15.1 km entre la Panamericana Norte y la avenida Ramiro Prialé; y 11.0 km entre la avenida Ramiro Prialé y la avenida Circunvalación, antes de la avenida Rosa Toro.

Según la información que remitió en septiembre el MTC a este Diario, el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del tramo 1 debe estar aprobado antes que acabe el primer trimestre del 2026.

APP de gran magnitud

Tanto ProInversión como el MTC recordaron también que el AVP tiene un costo estimado de US$ 3,400 millones, lo que la convierte en la APP más grande adjudicada en los últimos 10 años.

De ese total, US$ 2,300 millones corresponden a inversión en infraestructura, US$ 800 millones a liberación de predios e interferencias y US$ 300 millones a otros costos asociados.

La nueva autopista permitirá una interconexión estratégica con la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Carretera Central, además de facilitar el acceso al puerto del Callao, al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, al puerto de Chancay y al futuro Parque Industrial de Ancón, con impacto directo en la competitividad logística y la productividad nacional.

De izquierda a derecha: Aldo Prieto, titular del MTC; Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión; y Jaime Lamela, gerente general del consorcio a cargo del AVP en la firma del acta de transferencia. Foto: ProInversión.

En términos de eficiencia de transporte, la vía permitirá reducciones sustanciales en tiempos de desplazamiento, como el trayecto entre Ate Vitarte e Independencia, que pasará de 60 a 15 minutos.

Asimismo, generará aproximadamente 70 mil empleos directos e indirectos durante la etapa de construcción y 20 mil adicionales en la fase de operación y mantenimiento. El plazo de la concesión es de 30 años desde la firma del contrato y la supervisión del AVP está a cargo de Ositran.