Proinversión elige a consultora Deloitte para reorganización patrimonial de Petroperú. (Foto: Andina)
, conforme al mandato otorgado por el Estado peruano.

El objetivo de esta decisión es

La consultora elegida fue Deloitte, la cual tiene amplia experiencia internacional en reorganización patrimonial y reestructuración financiera de empresas estatales.

LEA TAMBIÉN: Petróleo y gas: Perú recaudó US$ 1,077 millones en regalías, ¿qué lo impulsó?

“La firma seleccionada reúne solvencia técnica, trayectoria comprobada y experiencia real en procesos complejos de reestructuración de empresas estatales estratégicas”, señaló el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.

, informadas y alineadas con las mejores prácticas internacionales.

LEA TAMBIÉN: Petroperú: UNNA Energía, de Aenza, desiste de llevar a la petrolera a proceso concursal

, promoviendo decisiones graduales, responsables para la recuperación y sostenibilidad de Petroperú.

Finalmente, Proinversión aclaró que la reorganización patrimonial no significa privatizar ni liquidar Petro-Perú, sino ordenar sus finanzas y operaciones para asegurar su viabilidad, su rol estratégico como empresa estatal y la seguridad energética del país.

Proinversión aclaró que la reorganización patrimonial no significa privatizar ni liquidar Petro-Perú, sino ordenar sus finanzas y operaciones. (Foto: Andina)

