La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) autorizó la contratación de una consultora internacional para apoyar con la reorganización patrimonial de Petroperú, conforme al mandato otorgado por el Estado peruano.

El objetivo de esta decisión es ordenar la estructura financiera y operativa de Petroperú, fortalecer su sostenibilidad y asegurar el abastecimiento continuo de combustibles en todo el país.

La consultora elegida fue Deloitte, la cual tiene amplia experiencia internacional en reorganización patrimonial y reestructuración financiera de empresas estatales. Su tarea será brindar asesoría técnica especializada bajo la conducción y decisiones del Estado peruano.

“La firma seleccionada reúne solvencia técnica, trayectoria comprobada y experiencia real en procesos complejos de reestructuración de empresas estatales estratégicas”, señaló el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.

La elección de la consultora cierra la primera fase del proceso de Proinversión y responde a un cronograma técnico exigente que busca decisiones oportunas, informadas y alineadas con las mejores prácticas internacionales.

El trabajo comenzará con un plan de trabajo detallado para ordenar las acciones necesarias que permitan cumplir el Decreto de Urgencia 010-2025, promoviendo decisiones graduales, responsables para la recuperación y sostenibilidad de Petroperú.

Finalmente, Proinversión aclaró que la reorganización patrimonial no significa privatizar ni liquidar Petro-Perú, sino ordenar sus finanzas y operaciones para asegurar su viabilidad, su rol estratégico como empresa estatal y la seguridad energética del país.