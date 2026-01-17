Ya son más de 15 días desde que se publicó el Decreto de Urgencia (DU) N° 010-2025 que tiene como objetivo reestructurar Petroperú a través de “dividirla” en bloques patrimoniales para atraer capital privado.

En este tiempo, si bien hay quienes han reconocido la medida, otros ya muestras su preocupación. Por ejemplo, desde el Congreso de la República ya hay más de 10 proyectos de ley para derogar este DU.

Pese a que la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y el director ejecutivo de ProInversión han rechazado que se trate de una “privatización en cubierta”, esto parece no haber convencido a un ala de Petroperú. Pero, lo que hoy estaría haciendo incluso mayor ruido es la intención de sincerar el tamaño de la empresa, lo que devendría en desvinculaciones de personal.

Hoy 16 de enero, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Luis Enrique Bravo, es decir, la Junta General de Accionistas de Petroperú, se reunieron con representantes de los 12 sindicatos de la petrolera estatal y congresistas de la República en el edificio emblema de San Isidro.

¿Qué se conversó en esa reunión? Gestión asistió a la conferencia tras dicho encuentro. Al ingresar al edificio, un grupo reducido de trabajadores protestaba contra el DU.

Reclamos frente al edificio emblema de Petroperú en San Isidro. Foto: Whitney Miñán, solo para diario Gestión.

“Algunos refieren que este DU no debía haberse emitido. Pero, la situación que encontramos es una donde la empresa estaba al borde de la insolvencia, incluso con una demanda presentada y se corría el riesgo de un proceso concursal. [Como se recuerda], si se presentan dos demandas y son atendidas por Indecopi se corre el riesgo de tener una Junta de Acreedores como propietarios de la empresa”, refirió Miralles durante la conferencia.

De hecho, Elba Rojas, la presidenta del directorio de Petroperú, confirmó lo que ya en distintos medios habíamos informado: uno de los operadores petroleros del norte, a los que la petrolera les debe, había buscado se inicie un proceso concursal, pero ya retrocedió. ¿Qué dijo la cabeza de la empresa ante una consulta de Gestión?

“Una empresa que había demandado ante Indecopi por un proceso concursal, hoy nos ha emitido carta informando que retira la demanda. Ello porque nos hemos sentado con los operadores, con proveedores, de toda la zona norte y hemos tratado de buscar soluciones para ambas partes. Pese al hecho de no poder pagar por iliquidez total al mes de diciembre, hemos visto formas de abordar el tema, [por ejemplo, con] almacenajes que no estaban en contrato”, precisó Rojas.

Agregó: "Tenemos voluntad de pago, estamos ordenando la cartera de acreedores, para soluciones concretas y en el breve plazo".

El operadore en cuestión es UNNA Energía. En una carta con fecha del 16 de enero refiere: “Solicitamos a la comisión [de procedimientos concursales del Indecopi Lima] que se sirva disponer lo pertinente para la conclusión del presente procedimiento concursal”.