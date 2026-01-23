ProInversión explica qué dicen los bancos sobre la empresa. (Foto: Andina)
El anuncio de ha generado un reciente cambio en la percepción del sistema financiero internacional sobre la petrolera estatal. Al menos así lo refiere la , encargada de llevar el proceso de la petrolera estatal.

El director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, señaló que antes de la medida tomada por el Poder Ejecutivo, la situación de la petrolera estatal era de “total cierre crediticio”.

Pero ahora, para la banca y los bonistas ha sido una buena noticia que el Estado peruano haya tomado esta decisión de reestructurar para arreglar la situación operativa y patrimonial de la empresa.

Hemos estado conversando con distintos bancos que se han acercado a ProInversión y a Petroperú. Los bancos ya no se acercaban a la petrolera [...] ya habían cortado la línea de crédito, no tenían ningún plan de darle un préstamo más”, indicó.

Uno de los principales problemas de ha sido el atraso en sus pagos a operadores y proveedores. Por eso, ahora se está trabajando con varias entidades financieras para estructurar líneas de financiamiento de corto plazo que permitan cubrir obligaciones inmediatas con trabajadores y empresas.

Estamos gestionando directamente como Petroperú con los bancos para que financien sus obligaciones de corto plazo de Petroperú sin el aval del Estado peruano”, sostuvo.

Por razones de confidencialidad, Del Carpio sostuvo que no se pueden revelar los nombres de las entidades financieras involucradas, pero sí indicó que se trataría de “la banca más importante que existe a nivel mundial”.

La idea es que en poco tiempo la empresa pueda cubrir obligaciones inmediatas, sin recurrir a recursos del , sino usando su propia generación de ingresos y los planes que está implementando.

