La agencia Fitch Ratings retiró todas las calificaciones crediticias de Petroperú, al indicar que no dispone de información suficiente para emitir una decisión sobre el emisor ni sobre sus instrumentos de deuda.

La decisión fue comunicada el viernes 9 de enero de 2026 y no constituye una acción de calificación (rating action).

Falta de información y presión de liquidez

Según el comunicado, Fitch precisó que la retirada se realiza “sin acción de rating” debido a la insuficiencia de información para el análisis. La agencia añadió que la posición de liquidez de la empresa es débil y que las conversaciones con el Gobierno continúan, elementos que, en conjunto, impiden sostener la cobertura analítica.

Con esta decisión, Fitch dejará de proveer calificaciones y análisis sobre Petroperú en adelante.

Sin factores ni sensibilidades vigentes

La agencia indicó que los Key Rating Drivers y las Rating Sensitivities (Factores Clave de la Calificación y Factores de Sensibilidad) dejan de ser aplicables, dado que las calificaciones han sido retiradas. En consecuencia, no se publican factores determinantes ni escenarios de cambio de calificación.

Petroperú es una empresa estatal peruana de derecho privado dedicada a la producción, transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros derivados del petróleo. Opera refinerías en Talara, Iquitos y Conchán, y cumple un rol central en la cadena de hidrocarburos del país.

Fitch recordó que, salvo indicación contraria, el nivel más alto de relevancia ESG considerado es “3”, lo que implica un impacto crediticio neutral o mínimo. Estos puntajes, subrayó la agencia, no son insumos del proceso de calificación, sino observaciones sobre la materialidad de factores ambientales, sociales y de gobernanza.