El congresista Segundo Montalvo, integrante de la bancada Perú Libre, informó este viernes que impulsará una moción de vacancia contra el presidente José Jerí, al considerar que reciente decreto emitido por el Ejecutivo compromete los intereses estratégicos del Estado en el sector energético.

Durante la novena sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes, el parlamentario calificó como “delicada” la situación de Petroperú , señalando que el Decreto de Urgencia 010-2025, emitido por el Ejecutivo, representa una privatización encubierta.

LEA TAMBIÉN: José Jerí expresó respaldo a Edmundo González para liderar transición democrática en Venezuela

El decreto establece medidas extraordinarias de carácter económico y financiero orientadas a la reorganización patrimonial de Petroperú. Para Montalvo, estas disposiciones debilitan los intereses estratégicos del Estado, y su vez, a la principal empresa estatal del sector hidrocarburos.

“Se trata de la única industria estratégica que tiene el Perú”, señaló el legislador, quien consideró que el Congreso debe evaluar con carácter urgente la eventual vacancia del jefe de Estado.

Segundo Montalvo cuestionó el Decreto de Urgencia 010-2025 sobre Petroperú y adelantó una moción de vacancia contra el presidente José Jerí. Foto: Congreso.

También anuncia denuncia contra el ministro de Educación

En la misma intervención, Montalvo adelantó que se presentará una denuncia contra el ministro de Educación, vinculada a demandas del magisterio. No obstante, no precisó los alcances ni el sustento legal de dicha acción.

LEA TAMBIÉN: José Jerí anuncia nueva ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao

El congresista aseguró contar con el respaldo de otros parlamentarios para avanzar tanto con la moción de vacancia como con la denuncia, y reiteró su respaldo a los “maestros humildes” que asistieron a la sesión.