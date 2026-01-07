El presidente del Perú, José Jerí, se reunió con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, donde afirmó que la relación con el país sureño es una política estatal orientada a fortalecer la integración bilateral.

En una reunión programada en Palacio de Gobierno, Jerí mencionó que Perú y Chile comparten prioridades como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la cooperación para frenar la migración irregular que afecta a las dos naciones.

“Para nosotros, nuestra relación con Chile es una política de Estado, que se conduce en un marco de amistad y cooperación, porque somos países vecinos con profundos lazos históricos, económicos y comerciales”, indicó.

Asimismo, afirmó que también existe el reto de impulsar el comercio, la inversión y el turismo entre ambos países.

“Estoy convencido que este primer encuentro nos permitirá sentar las bases, para ese trabajo conjunto, esos retos en los cuales vamos a seguir fortaleciendo nuestros vínculos y la integración de nuestros países”, precisó.

Por otro lado, Jerí deseó éxitos y una buena gestión a José Antonio Kast, convencido de que se está ante una oportunidad importante para que Perú y Chile lleven a otro nivel la relación bilateral.

“Tenemos la plena disposición de trabajar en conjunto (…) Nos une la apuesta por el desarrollo”, puntualizó.

Kast propone fortalecer lazos en inversiones y seguridad

Por su parte, José Antonio Kast comentó que, en el marco de sus reuniones con varios mandatarios de la región antes de asumir la presidencia, ha sostenido un encuentro bilateral con el presidente argentino Javier Milei, en la que se abordó la necesidad mutua de cooperación en inversiones y seguridad.

Precisó que este encuentro se enmarca en el objetivo general de su gobierno electo de mantener “buenas relaciones con los vecinos”, ubicando a Perú dentro de ese esquema de acercamiento.

“El tema del crimen organizado es una especie de industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas y para eso necesitamos enfrentarlo en conjunto, por eso también es tan importante el tema legislativo porque nosotros tenemos que dar certeza física de seguridad a las personas pero también certeza jurídica a los inversionistas y combatir juntos el crimen organizado y también la migración irregular que en algunos casos ha sido migración forzosa”, añadió.

Asimismo, Kast también puso énfasis en el panorama económico y productiva de la relación bilateral con Perú, señalando grandes áreas de interés como la inversión industrial, comercial, turística y agrícola.

“Creo que son muy complementarios (las economías de Perú y Chile). Ustedes han logrado algo muy importante que es generar el riego en zonas importantes de Perú. Eso hizo que mucha inversión chilena llegara a Perú. Y nosotros, como ya teníamos avances tecnológicos y otras cosas, encantados de compartir todo eso y que haya inversión chilena en Perú”, puntualizó.