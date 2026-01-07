Jerí y Kast acuerdan fortalecer integración binacional y lucha contra el crimen organizado. Foto: Presidencia
Jerí y Kast acuerdan fortalecer integración binacional y lucha contra el crimen organizado. Foto: Presidencia
“Para nosotros, nuestra relación con Chile es una política de Estado, que se conduce en un marco de amistad y cooperación, porque somos países vecinos con profundos lazos históricos, económicos y comerciales”, indicó.

Asimismo, afirmó que también existe el reto de impulsar el comercio, la inversión y el turismo entre ambos países.

“Estoy convencido que este primer encuentro nos permitirá sentar las bases, para ese trabajo conjunto, esos retos en los cuales vamos a seguir fortaleciendo nuestros vínculos y la integración de nuestros países”, precisó.

Por otro lado, lleven a otro nivel la relación bilateral.

“Tenemos la plena disposición de trabajar en conjunto (…) Nos une la apuesta por el desarrollo”, puntualizó.

Kast propone fortalecer lazos en inversiones y seguridad

Por su parte, , ha sostenido un encuentro bilateral con el presidente argentino Javier Milei, en la que se abordó la necesidad mutua de cooperación en inversiones y seguridad.

Precisó que este encuentro se enmarca en el objetivo general de su gobierno electo de mantener “buenas relaciones con los vecinos”, ubicando a Perú dentro de ese esquema de acercamiento.

“El tema del crimen organizado es una especie de industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas y para eso necesitamos enfrentarlo en conjunto, por eso también es tan importante el tema legislativo porque nosotros tenemos que dar certeza física de seguridad a las personas pero también certeza jurídica a los inversionistas y combatir juntos el crimen organizado y también la migración irregular que en algunos casos ha sido migración forzosa”, añadió.

Asimismo,

“Creo que son muy complementarios (las economías de Perú y Chile). Ustedes han logrado algo muy importante que es generar el riego en zonas importantes de Perú. Eso hizo que mucha inversión chilena llegara a Perú. Y nosotros, como ya teníamos avances tecnológicos y otras cosas, encantados de compartir todo eso y que haya inversión chilena en Perú”, puntualizó.

El presidente José Jerí y el mandatario electo José Antonio Kast destacaron su compromiso de reforzar la cooperación bilateral en seguridad, migración y desarrollo económico. Foto: Presidencia

