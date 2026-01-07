El presidente electo de Chile se pronunció sobre seguridad, inversión y control migratorio en reunión bilateral con Perú. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
El presidente electo de Chile se pronunció sobre seguridad, inversión y control migratorio en reunión bilateral con Perú. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

En marco de una reunión bilateral entre el presidente del Perú, José Jerí, y el presidente electo de Chile, , el nuevo Gobierno chileno plantea una cooperación para enfrentar la inseguridad.

Kast planteó la necesidad de una respuesta conjunta y coordinada entre ambos países frente a amenazas que, según señaló, no reconocen fronteras.

El tema que nos afecta a todos es el del , que es una especie de ‘industria transnacional’ que no respeta fronteras ni banderas, y para eso necesitamos enfrentarlo en conjunto”, dijo en reunión con Jerí.

LEA TAMBIÉN: Empresarios peruanos y chilenos se reunieron con Kast, ¿qué temas tocaron?

El presidente electo recordó que esta situación de inseguridad tiene un impacto tanto en la seguridad ciudadana, como en la economía y en la estabilidad institucional de los países. En ese sentido, vinculó la lucha contra el con el marco legal.

Es tan importante el tema legislativo porque nosotros tenemos que dar certeza física de seguridad a las personas, pero también certeza jurídica a los inversionistas y combatir juntos el crimen organizado y también la migración irregular”, sostuvo.

Según lo expuesto por el presidente electo de Chile, una de las actividades criminales que más preocupan es la minería ilegal.

No queremos que a nosotros nos afecte la minería ilegal, que también es parte del crimen organizado”, dijo.

En esa línea, planteó la necesidad de acuerdos internacionales específicos para bloquear las rutas de comercialización del mineral extraído ilegalmente.

Otros ejes de cooperación

José Jerí y José Antonio Kast se reunieron en Palacio de Gobierno este 7 de enero. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
José Jerí y José Antonio Kast se reunieron en Palacio de Gobierno este 7 de enero. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

Kast remarcó el , especialmente en la zona fronteriza.

Como es la primera frontera de nuestros países, queremos también ir promocionando el mayor intercambio en temas de seguridad, certeza jurídica, inversión con Arica”, señaló,

Además, hizo referencia a la inversión y a la complementariedad entre ambos países en sectores como la industria, el turismo y la agricultura.

TE PUEDE INTERESAR

Kast, presidente electo de Chile, en Lima: la agenda para la reunión con José Jerí
Kast pide resguardar fronteras de Chile durante su proclamación como presidente electo
Hugo de Zela descarta crisis migratoria tras elección en Chile
Kast, migración irregular y el nuevo Chile: Los escenarios para Perú como un ‘país de tránsito’

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.