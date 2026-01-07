En marco de una reunión bilateral entre el presidente del Perú, José Jerí, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, el nuevo Gobierno chileno plantea una cooperación para enfrentar la inseguridad.

Kast planteó la necesidad de una respuesta conjunta y coordinada entre ambos países frente a amenazas que, según señaló, no reconocen fronteras.

“ El tema que nos afecta a todos es el del crimen organizado , que es una especie de ‘industria transnacional’ que no respeta fronteras ni banderas, y para eso necesitamos enfrentarlo en conjunto ”, dijo en reunión con Jerí.

El presidente electo recordó que esta situación de inseguridad tiene un impacto tanto en la seguridad ciudadana, como en la economía y en la estabilidad institucional de los países. En ese sentido, vinculó la lucha contra el crimen organizado con el marco legal.

“Es tan importante el tema legislativo porque nosotros tenemos que dar certeza física de seguridad a las personas, pero también certeza jurídica a los inversionistas y combatir juntos el crimen organizado y también la migración irregular”, sostuvo.

Según lo expuesto por el presidente electo de Chile, una de las actividades criminales que más preocupan es la minería ilegal.

“ No queremos que a nosotros nos afecte la minería ilegal, que también es parte del crimen organizado ”, dijo.

En esa línea, planteó la necesidad de acuerdos internacionales específicos para bloquear las rutas de comercialización del mineral extraído ilegalmente.

Otros ejes de cooperación

José Jerí y José Antonio Kast se reunieron en Palacio de Gobierno este 7 de enero. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

Kast remarcó el interés de Chile en profundizar la cooperación con el Perú, especialmente en la zona fronteriza.

“Como es la primera frontera de nuestros países, queremos también ir promocionando el mayor intercambio en temas de seguridad, certeza jurídica, inversión con Arica”, señaló,

Además, hizo referencia a la inversión y a la complementariedad entre ambos países en sectores como la industria, el turismo y la agricultura.