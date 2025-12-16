Hugo de Zela dijo que aunque aún no se han iniciado conversaciones formales con la administración de José Antonio Kast, hay una expectativa positiva respecto a la relación bilateral. (Foto: Cancillería)
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, aseguró que no se anticipa un desborde migratorio en la frontera sur tras la elección de José Antonio Kast como presidente de Chile.

El canciller subrayó que “las autoridades peruanas están haciendo lo necesario para controlar la situación”.

De Zela pidió tomar el tema con calma y recordó que el nuevo gobierno chileno aún no ha asumido funciones, por lo que no corresponde adelantar escenarios. El presidente electo Kast iniciará su gestión el 11 de marzo.

Gobierno mantiene control en frontera con Chile y Ecuador

El ministro de Relaciones Exteriores indicó que ya existe un acuerdo vigente con Chile a través de una comisión binacional de cooperación fronteriza, que monitorea los flujos migratorios y coordina acciones sobre el terreno. Esta instancia se encuentra activa y trabaja para garantizar el orden en los puntos fronterizos.

En paralelo, también se han iniciado coordinaciones con el gobierno de Ecuador.

De Zela informó que, durante la reciente visita oficial a Quito, los presidentes de ambos países coincidieron en impulsar una política conjunta para asegurar una “migración ordenada, segura y regular”.

Estado de emergencia en frontera por porosidad

Esta medida busca reforzar la presencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, a fin de disuadir el ingreso irregular de personas y fortalecer el control territorial.

Además, explicó que existen “entendimientos con ambos países, Chile y Ecuador”, que permiten canalizar la cooperación técnica y operativa en temas fronterizos.

De otro lado, dijo que aunque Señaló que la comunicación inicial entre los presidentes fue cordial y que existe disposición para colaborar en temas migratorios y otros asuntos comunes.

Finalmente, De Zela reafirmó que el Perú continuará trabajando diplomáticamente con sus vecinos para enfrentar los desafíos migratorios y de seguridad en la región.

