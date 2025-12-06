Crisis en la frontera Perú - Chile. Foto: América Noticias
Crisis en la frontera Perú - Chile. Foto: América Noticias
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

La posible llegada de José Antonio Kast a la presidencia de Chile no solo genera inquietud entre los chilenos, sino también entre otros países de la región, incluido el Perú, debido a sus propuestas sobre el control de la migración irregular.

TE PUEDE INTERESAR

La criminalidad como variable económica: el riesgo que las autoridades siguen ignorando
Minem plantea observaciones al dictamen que prorroga el REINFO

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.