El Gobierno de Chile negó que exista una crisis migratoria en la frontera con Perú y aseguró que el flujo de personas no aumentó en los últimos días, a pesar del despliegue militar en esta zona fronteriza del país.

“De acuerdo con las estadísticas oficiales que están a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), no ha habido un aumento en los flujos migratorios en los últimos días”, indicó el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde.

El funcionario aseguró que las personas que han salido del país este año, durante el mes de noviembre por el Complejo Fronterizo Chacalluta, “son menos que las que salieron el año pasado en similar periodo”.

El gobierno chileno precisa que la migración irregular ha caído un 48.3% desde 2021, año que se alcanzaron “cifras récord” de ingresos irregulares al país sureño.

Cabe recordar que el presidente José Jerí declaró el pasado viernes el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, frontera con Chile, con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía en el resguardo de la zona.

LEA TAMBIÉN: Nuevo contingente de militares y policías se deplaza a la frontera con Chile

La medida se tomó luego de que un grupo de migrantes llegaran hasta el punto de frontera de Chile con Perú con la intención de ingresar a territorio peruano. Sin embargo, fueron interceptados por agentes de la Policía.

Elizalde indicó que la medida tomada por Perú “es la misma que Chile optó hace varios años atrás y dio un muy buen resultado”.

Los gobiernos crearon un Comité Binacional de Cooperación Migratoria y, tras una reunión liderada por los cancilleres de ambos países, acordaron mejorar la gestión migratoria y el control policial fronterizo en zonas de interés común.

Por su parte, el alcalde de la ciudad chilena de Arica, Orlando Vargas, negó que exista una crisis migratoria y describió la situación como “muy normal”.

“La única diferencia entre la semana pasada y ahora es que Perú instaló como 50 efectivos miliares, ese es el único cambio que hay porque el resto sigue todo normal”, declaró el funcionario a medios locales.

Cabe recordar que la movilización de migrantes a la frontera Tacna – Arica está vinculada con las declaraciones del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien anunció que, si llega al poder, expulsará a los extranjeros en situación migratoria irregular.

“Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar, y se va a ir con lo puesto”, afirmó el político chileno.

Elaborado con información de EFE.