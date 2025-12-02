Chile niega que haya crisis migratoria en la frontera con Perú. Foto: América Noticias
Chile niega que haya crisis migratoria en la frontera con Perú.
, a pesar del despliegue militar en esta zona fronteriza del país.

“De acuerdo con las estadísticas oficiales que están a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), no ha habido un aumento en los flujos migratorios en los últimos días”, indicó el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde.

, “son menos que las que salieron el año pasado en similar periodo”.

El gobierno chileno precisa que

Cabe recordar que el presidente José Jerí declaró el pasado viernes el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, frontera con Chile, con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía en el resguardo de la zona.

La medida se tomó luego de que un grupo de migrantes llegaran hasta el punto de frontera de Chile con Perú con la intención de ingresar a territorio peruano. Sin embargo, fueron interceptados por agentes de la Policía.

y dio un muy buen resultado”.

Los gobiernos crearon un Comité Binacional de Cooperación Migratoria y, tras una reunión liderada por los cancilleres de ambos países, acordaron mejorar la gestión migratoria y el control policial fronterizo en zonas de interés común.

Por su parte, el alcalde de la ciudad chilena de Arica, Orlando Vargas, negó que exista una crisis migratoria y describió la situación como “muy normal”.

“La única diferencia entre la semana pasada y ahora es que Perú instaló como 50 efectivos miliares, ese es el único cambio que hay porque el resto sigue todo normal”, declaró el funcionario a medios locales.

, quien anunció que, si llega al poder, expulsará a los extranjeros en situación migratoria irregular.

“Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar, y se va a ir con lo puesto”, afirmó el político chileno.

Elaborado con información de EFE.

El Gobierno chileno precisa que la migración irregular ha caído un 48.3 % desde 2021. (Foto: Andina)
