El Gobierno declaró el estado de emergencia en diversos distritos fronterizos de provincias ubicadas en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno, Ucayali y Loreto.

Según lo estipulado, por 60 días calendario se declaró el estado de emergencia en distritos fronterizos de las provincias de Condorcanqui y Bagua, en Amazonas; y en el distrito de Namballe en la provincia de San Ignacio, Cajamarca.

Asimismo, la medida también abarca a los distritos de la provincia de Tahuamanu, en Madre de Dios; y los distritos de Lancones, Suyo y Ayabaca, en el departamento de Piura.

Además, el estado de emergencia alcanza a los distritos de San Juan del Oro de Yanahuaya, Sina, Ananea, Cojata, Huayrapata, Moho y Tilali, Yunguyo, Tinicachi y Ollaraya, Desaguadero, Kelluyo y Pisacoma, y Capazo en Puno.

Del mismo modo, en los distritos de Masisea, provincia de Coronel Portillo; Yurua en la provincia de Atalaya y Purús en la provincia homónima, en el departamento de Ucayali.

También se declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto, con el objetivo de combatir el accionar de grupos hostiles y otras amenazas conexas; además de reforzar el control migratorio y fronterizo en la zona.

La medida fue oficializada mediante decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.

Restricción de derechos

Durante el estado de emergencia, de acuerdo con los establecido al artículo 137 de la Constitución, se restringen o suspenden ciertos derechos, como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, reunión y libertad y seguridad personal.

Para actividades masivas religiosas, culturales, deportivas o no deportivas, se deberá pedir permiso a las autoridades, mientras que las actividades no masivas pueden realizarse sin autorización previa, según lo estipulado en las competencias municipales.

Asimismo, la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas se hará de acuerdo con la normativa que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las instituciones.