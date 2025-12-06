Gobierno declara estado de emergencia en distritos fronterizos del país. Foto: Andina
Gobierno declara estado de emergencia en distritos fronterizos del país. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno, Ucayali y Loreto.

Según lo estipulado, ; y en el distrito de Namballe en la provincia de San Ignacio, Cajamarca.

Asimismo, la medida también abarca a los distritos de la provincia de Tahuamanu, en Madre de Dios; y los distritos de Lancones, Suyo y Ayabaca, en el departamento de Piura.

LEA TAMBIÉN: Jerí: Nuevas medidas por estado de emergencia “dan más herramientas para actuar contra la delincuencia”

Además, el estado de emergencia alcanza a los distritos de San Juan del Oro de Yanahuaya, Sina, Ananea, Cojata, Huayrapata, Moho y Tilali, Yunguyo, Tinicachi y Ollaraya, Desaguadero, Kelluyo y Pisacoma, y Capazo en Puno.

Del mismo modo, en los distritos de Masisea, provincia de Coronel Portillo; Yurua en la provincia de Atalaya y Purús en la provincia homónima, en el departamento de Ucayali.

También se declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto, con el objetivo de combatir el accionar de grupos hostiles y otras amenazas conexas; además de reforzar el control migratorio y fronterizo en la zona.

La medida fue oficializada

LEA TAMBIÉN: Restricciones para motociclistas: Esto dice la PNP

Restricción de derechos

, como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, reunión y libertad y seguridad personal.

Para actividades masivas religiosas, culturales, deportivas o no deportivas, se deberá pedir permiso a las autoridades, mientras que las actividades no masivas pueden realizarse sin autorización previa, según lo estipulado en las competencias municipales.

Asimismo, la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas se hará de acuerdo con la normativa que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las instituciones.

La medida fue oficializada mediante decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano. (Fuente: El Peruano)
La medida fue oficializada mediante decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano. (Fuente: El Peruano)

TE PUEDE INTERESAR

MEF: Este año concluirán reglamentos de APP y OxI, se reducirán plazos de estructuración de proyectos
Congreso aprobó dar facultades legislativas al Ejecutivo
JEE Lima Centro 1 abre proceso contra presidente Jerí por presunta falta de neutralidad

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.