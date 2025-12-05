El Pleno del Congreso aprobó este viernes, en segunda votación, la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

La iniciativa obtuvo 80 votos a favor y 19 en contra, quedando lista para su envío al Ejecutivo para su eventual promulgación.

El dictamen fue además exonerado de una segunda votación formal, tras obtener 80 votos a favor, 20 en contra y ninguna abstención, lo que agilizó el trámite legislativo.

La delegación tendrá una vigencia de 60 días calendario, periodo en el cual el Gobierno podrá emitir decretos legislativos en las materias autorizadas.

El presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría (Fuerza Popular), destacó que el grupo de trabajo aprobó 49 de las 58 solicitudes remitidas por el Ejecutivo, lo que representa el 84% del paquete. Subrayó que la revisión se efectuó “siempre dentro de los límites constitucionales” y respetando el rol de control político del Parlamento.

Tras la votación, el presidente José Jerí agradeció públicamente al Congreso por la aprobación.

“Ahora sí podremos desarrollar nuevas herramientas legales en la lucha contra la delincuencia”, afirmó en sus redes sociales. Añadió que será clave incorporar aportes de especialistas y sectores involucrados para una correcta elaboración de las normas.

“Juntos podremos enfrentar mejor a la delincuencia”, sostuvo el mandatario, destacando que de las 58 medidas incluidas en el pedido original, 26 están orientadas directamente a la seguridad ciudadana, una de las principales prioridades del actual Gobierno.