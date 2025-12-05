El Congreso de la República aprobó, en primera votación, por 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se extendiera hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.

Hay que recordar que la intención inicial era que el Reinfo se extienda hasta el 2027. Pero, durante el largo debate de hoy, se recibieron cuestionamiento al texto y se pidió un ajuste a varios puntos, entre ellos, el tiempo que se aplazaría el registro.

Según el texto aprobado, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en su calidad de ente rector del proceso, en coordinación con los gobiernos regionales y demás instituciones competentes, deberá implementar y adoptar las acciones normativas, administrativas y operativas orientadas al acompañamiento técnico a los operadores mineros y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Además, debe atender la supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización.

“(Esto) con el fin de garantizar la culminación efectiva del proceso, la seguridad jurídica de los operadores, la sostenibilidad ambiental de las actividades y la transición ordenada hacia el nuevo marco legal”, refiere el documento.

¿Reincorporación de los 50,000 registros?

A pedido de los congresistas, la votación fue por “bloques” de contenido. Una vez aprobado la extensión del plazo, se votó por separado la primera disposición complementaria transitoria que se refería a la reincorporación excepcional y evaluación técnica en la formalización minera integral.

Como parte de los ajustes que se hicieron al Reinfo, que culminó en junio del 2025 y se había extendido solo hasta diciembre de este año, se excluyó a más de 50,000 registros, quedando “en carrera” más de 30,000. Esto fue cuestionado por los mineros quienes pidieron la reincorporación, cuestión que no fue

Lo que planteaba entonces esta disposición era que, mediante decreto supremo, el Minem establezca “criterios técnicos y objetivos, así como el procedimiento para la evaluación de los reclamos, solicitudes o reconsideraciones presentados por las personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 2 del Decreto Supremo 012-2025-EM y en otros dispositivos normativos vinculados”.

Al final, este punto fue rechazado con 51 votos en contra, 44 a favor y 11 abstenciones.