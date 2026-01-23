Perupetro S.A. informó que inició coordinaciones con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 010‑2025, respecto al tratamiento de los activos que Petroperú mantiene en el lote Z-69, ubicado en el mar frente a las costas de Piura, y dedicado a la explotación de petróleo y gas natural.

Estas acciones -explicó Perupetro, responden a las medidas extraordinarias establecidas en dicha norma, orientadas a la reorganización patrimonial de la petrolera estatal y a garantizar la continuidad de la cadena de producción.

Esta información -anotó dicha agencia- resulta indispensable para incorporarla en las bases del próximo proceso de convocatoria del Lote Z-69, a fin de asegurar que los inversionistas interesados cuenten con información clara y transparente sobre las condiciones del proceso.

Buscan agilizar proceso

Vale recordar que el primer concurso que convocó Perupetro para adjudicar la operación del citado yacimiento, en contrato de licencia por 30 años, lanzado en agosto del 2025, fue declarado desierto debido a que no se presentaron postores, por lo cual su operación fue entregada en contrato temporal a Petroperú, contrato que se extendió en noviembre del 2025 por seis meses más.

Perupetro refirió que el Contrato de Licencia temporal para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-69, suscrito con Petroperú vence el 15 de mayo del 2026.

En esa línea, refirió que Perupetro ha venido coordinando “de manera diligente y anticipada” con ProInversión y Petroperú el cierre de la evaluación de los activos vinculados al lote, con el propósito de agilizar el proceso de contratación para asegurar la selección de un nuevo operador y la continuidad operativa del área.

El Lote Z-69 está ubicado en el zócalo continental frente a la costa de las provincias de Talara, Paita y Sechura, en el departamento de Piura, al noroeste del Perú.

A diciembre 2025, registró una producción fiscalizada promedio de 3,022 barriles diarios de petróleo (bdp) y 8.5 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas natural, proveniente de pozos operados en plataformas marinas y pozos dirigidos perforados desde tierra.