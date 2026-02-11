Tal como lo adelantó Gestión hace solo un día, ProInversión informó que está agilizando la liberación de predios para concretar el Anillo Vial Periférico (AVP) con apoyo financiero del concesionario a cargo del megaproyecto vial para Lima Metropolitana.

Bajo esta figura, se concretó la adquisición de tres predios ubicados en el AA.HH. Cahuide en el Distrito de Indepenlndencia, pertenecientes al Tramo II del AVP, que concentra el 96% del total de inmuebles por adquirir para viabilizar la obra, como comentó este Diario.

La compra se realizó bajo un nuevo mecanismo de gestión que incorpora el reembolso denominado CALP (Certificado de Avance de Liberación Predial), mediante el cual la adquisición de los predios es financiada directamente con recursos de la empresa concesionaria, permitiendo acelerar el proceso y reducir cargas administrativas para el Estado.

Primera vez usando la herramienta

Se trata de una herramienta que se aplica por primera vez en el Perú en un contrato de Asociación Público-Privada (APP), según destacó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio.

Precisó que este avance fue posible tras oficializarse a la Agencia como nuevo concedente del proyecto, conforme a lo establecido en la Ley N° 32441, que moderniza el sistema de promoción de la inversión privada. Esta norma introduce procedimientos más ágiles, mayor claridad en roles institucionales y herramientas que permiten acelerar la toma de decisiones y la ejecución de inversiones estratégicas.

“El Anillo Vial Periférico abre oportunidades reales para las familias, garantizando un pago justo y procesos transparentes. Estamos aplicando un modelo más eficiente que acelera resultados y brinda seguridad tanto a los ciudadanos como a los inversionistas”, señaló Del Carpio.

Por su parte, el gerente general de la Sociedad Concesionaria Anillo Vial, Jaime Lamela, indicó que la obra permitirá mejorar sustancialmente la fluidez del tránsito metropolitano, optimizando tiempos de desplazamiento y reduciendo la congestión que hoy afecta a millones de usuarios en Lima y Callao. Añadió que el proyecto avanza en el desarrollo de los estudios de ingeniería y de impacto ambiental, en cumplimiento de los estándares técnicos y regulatorios vigentes.

¿Quién está detrás del Anillo Vial Periférico?

ProInversión también recordó cuáles son las empresas que conforman la Sociedad Concesionaria Anillo Vial, el consorcio a cargo del AVP desde su adjudicación en 2024.

Son tres las empresas, todas con amplia experiencia en concesiones viales a nivel mundial, las que conforman este grupo económico: Ferrovial, a través de su filial Cintra (con una participación del 35%), Sacyr y ACCIONA (con un 32.5% cada una).

Las tres compañías tienen una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de gran envergadura. Y ya lo han demostrado en la capital del Perú, al participar en la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así como en otras regiones del país, de acuerdo a la agencia.

En el caso del AVP, ProInversión destacó que su objetivo es conectar a 11 distritos de e Lima Metropolitana y uno del Callao de una forma más eficiente.

Incluirá el diseño, financiación, construcción, gestión y mantenimiento de una autopista de peaje de 34.8 kilómetros. Su impacto sería mayúsculo, ya que podría reducir el tráfico y los tiempos de viaje en promedio entre 30 y 40 minutos.