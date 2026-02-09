La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), el Gobierno Regional de Puno y la Municipalidad Provincial de San Román suscribieron el convenio para diseñar y promover el desarrollo del Puerto Seco del Sur, una plataforma logística multimodal que convertirá a Puno en el nuevo eje estratégico del comercio del sur del país bajo la modalidad de Proyectos en Activos.

El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, destacó que para tener un puerto no se necesita mar, sino una ubicación estratégica, y Puno la tiene. “Esta infraestructura integrará al sur del Perú con Brasil y Bolivia, la carga que llegue podrá continuar hacia Matarani, Ilo, Tacna o Corío, y desde allí al Callao o Chancay para cruzar más fronteras internacionales”, explicó.

El proyecto se desarrollará sobre 52 hectáreas de propiedad municipal y brindará servicios de recepción, almacenamiento, consolidación y transferencia intermodal de mercancías, impulsando nuevas oportunidades de desarrollo regional al permitir ordenar el transporte de carga, optimizar operaciones logísticas y fortalecer la competitividad del sur andino mediante la articulación terrestre, ferroviaria y aérea.

Proinversión asumirá la elaboración de los estudios y el acompañamiento técnico especializado en las fases de formulación, estructuración y transacción del proyecto.

En la ceremonia participaron el gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco; el alcalde provincial de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez; y el presidente ejecutivo de Proinversión, quienes coincidieron en que el proyecto marca un antes y un después para la descentralización productiva del país.

Este avance se enmarca en la nueva generación de APP 5.0 y en la Ley N° 32441, que fortalecen el rol técnico de Proinversión.