El Gobierno abrió un concurso de concesión de cinco proyectos de transmisión eléctrica, valorados en un total de US$ 165 millones, con los que se espera beneficiar a 1.4 millones de personas en las regiones andinas.

Según ProInversión, las iniciativas se concretarán a través de Asociaciones Público-Privadas (APP).

A detalle, en La Libertad se desarrollarán dos proyectos para ampliar la red de transmisión eléctrica:

‘Enlace 138 kV Nueva Virú – Trujillo Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas’, por una inversión estimada de US$ 19 millones.

‘Nueva SE Moche 220/138 kV y enlaces asociados’, por unos US$ 37.7 millones

Mientras que en Piura, las obras en cuestión son:

‘Enlace 220 kV Miguel Grau – Sullana’, con una inversión aproximada de US$ 47.2 millones.

Enlace 220 kV Miguel Grau – Chulucanas’, por aproximadamente US$ 36.2 millones.

La adjudicación se realizará al postor que presente la oferta más económica, detalla ProInversión. Foto: Minem

En tanto, entre Lima y Junín está el proyecto ‘Nueva SE Antuquito Este 220/50 kV y enlaces asociados’, que requiere una inversión de US$ 25.3 millones para reforzar la transmisión eléctrica en provincias de estas regiones.

De acuerdo con ProInversión, estos proyectos integran el Grupo 3 de los Planes de Transmisión 2023-2032 y 2025-2034, y se estima su adjudicación hacia el cuarto trimestre del 2026 y la suscripción de los contratos de concesión, para inicios del 2027.