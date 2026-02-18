Sistema digital mejorará la supervisión de las APP en las etapas de ejecución; y operación y mantenimiento. Foto: Ositrán.
Sistema digital mejorará la supervisión de las APP en las etapas de ejecución; y operación y mantenimiento. Foto: Ositrán.
Este proyecto busca la digitalización de la infraestructura concesionada (vial, puertos y ferroviaria) con el objetivo de integrar todo el corredor bajo una sola gobernanza digital.

Para ello se implementará el llamado Sistema Central de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO), que será desarrollado por Ositrán para uso compartido con Proinversión, permitiendo consolidar información estratégica sobre la operación y mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Potencial impacto en supervisión de concesiones

Ositrán y ProInversión explicaron que, durante la fase de ejecución de los contratos de Asociaciones Público-Privadas (APP), el GMAO georreferenciará los activos e integrará las propiedades provenientes del modelado digital bajo la metodología Building Information Modeling (BIM).

En la fase de operación y mantenimiento, el sistema habilitará una supervisión basada en datos estructurados, con indicadores comparables, alertas tempranas y reportes automatizados, brindando soporte técnico para la toma de decisiones regulatorias e institucionales sustentadas en evidencia.

De acuerdo a ambas entidades, este piloto para el Corredor Sur contribuirá a elevar la la transparencia y el control del desempeño de las concesiones, reducir los tiempos de atención ante incidencias en la infraestructura, generar información estratégica para la estructuración de nuevos proyectos APP. Sentará también las bases para escalar este modelo a otros corredores logísticos del país.

