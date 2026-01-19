Arieh Rohrstock, presidente de Gilat Perú, señaló que durante 2025 la empresa firmó adendas con Pronatel para ampliar las velocidades de conexión a internet en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Cusco, permitiendo que los servicios en colegios, postas médicas y estaciones de policía pasen de 4 Mbps a 200 Mbps.

“La fase 1 ya está en marcha y hemos superado el 80% de avance. Actualmente, hemos culminado las primeras cuatro regiones y aún nos falta implementar en Ica y Amazonas. Nuestra previsión es completar esta primera etapa a mediados de año, dentro del plazo contractual establecido”, detalló a Gestión.

La primera fase consiste en ampliar la velocidad en todas las instituciones de las capitales distritales; mientras la segunda busca extender la cobertura a localidades más alejadas de sus proyectos, reemplazando microondas por fibra óptica o mejorando esta tecnología para alcanzar entre 100 y 200 Mbps. “Estamos coordinando la fase 2 con Pronatel, con el objetivo de concretar acuerdos en algunas regiones durante el primer trimestre”, explicó.

En esa misma línea de expansión, ya se encuentra en operación la ampliación del proyecto regional en Amazonas, impulsada mediante una adenda suscrita con Pronatel en 2024. Esta extensión, que refuerza el contrato original de 2018, contempla la conexión de un total de 516 localidades.

“Hemos logrado poner en operación todos nuestros proyectos regionales. Algunos ya se encuentran en su séptimo año de funcionamiento, otros en el quinto. Lo más reciente fue la ampliación del proyecto en Amazonas”, señaló.

Arieh Rohrstock, presidente de Gilat Perú

Gilat apuesta por OxI y alista piloto de operador neutro en zonas rurales en 2026

Con miras a 2026, la compañía proyecta enfocarse en proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos (OxI), con el fin de ampliar la cobertura en determinadas regiones, conectar más instituciones públicas e impulsar iniciativas de infraestructura y servicios.

“Apuntamos no solo a proyectos OxI vinculados a telecomunicaciones, sino también a iniciativas en sectores como Defensa y Educación. Esperamos concretar el primero en el primer semestre, y hacia fin de año, avanzar en propuestas que mejoren la calidad educativa en zonas rurales, con equipamiento y plataformas”, adelantó el ejecutivo.

Respecto a la implementación del modelo de operador neutro —que permitirá aprovechar de forma más eficiente la infraestructura instalada (su red de fibra óptica) especialmente en zonas rurales— ya evalúa Ica y Cusco como opciones para lanzar el piloto.

“Estamos en la etapa final de diseño y esperamos poner en marcha el piloto a mediados de año. La inversión será de hasta US$ 2 millones, en un contexto donde la brecha de infraestructura aún deja amplio espacio para crecer”, detalló.

Para implementar este modelo, la firma requiere contar con un operador ancla, es decir, un primer contrato con una empresa interesada en utilizar la infraestructura para brindar conexión a los hogares. “Uno de los aspectos clave es contar con ese acuerdo cerrado, ya que permite iniciar la inversión necesaria para desplegar la cobertura del proyecto”, sotuvo.

Gilat no descarta continuar participando en los proyectos que impulse Pronatel en el ámbito de las telecomunicaciones. “Especialmente si se trata de ampliar la cobertura o brindar más servicios en zonas rurales, lo evaluaremos como cualquier otro proyecto que tenga sentido para nosotros. En esos casos, participaremos”, afirmó.

Más datos sobre Gilat Perú

Operación. La empresa mantiene contratos vigentes en varias regiones del país, en coordinación con el sector público, para ofrecer infraestructura satelital y terrestre orientada a servicios esenciales como educación, salud y seguridad ciudadana.

La empresa mantiene contratos vigentes en varias regiones del país, en coordinación con el sector público, para ofrecer infraestructura satelital y terrestre orientada a servicios esenciales como educación, salud y seguridad ciudadana. Infraestructura. A mediados del año pasado, Gilat Perú recibió contratos por US$ 60 millones para modernizar la banda ancha en Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. El proyecto usará tecnología satelital en zonas rurales de difícil acceso. La meta es reducir la brecha digital en la sierra sur.

A mediados del año pasado, Gilat Perú recibió contratos por US$ 60 millones para modernizar la banda ancha en Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. El proyecto usará tecnología satelital en zonas rurales de difícil acceso. La meta es reducir la brecha digital en la sierra sur. Proyecto regional en Cusco. En julio de 2025, la compañía firmó una adenda con Pronatel por US$ 25 millones para modernizar la red regional de banda ancha en Cusco. El contrato tendrá una duración de cinco años.

En julio de 2025, la compañía firmó una adenda con Pronatel por US$ 25 millones para modernizar la red regional de banda ancha en Cusco. El contrato tendrá una duración de cinco años. Pronatel. Es un programa adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que ejecuta proyectos de conectividad bajo la Ley N.º 29904, incluyendo la operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

Es un programa adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que ejecuta proyectos de conectividad bajo la Ley N.º 29904, incluyendo la operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Modelo de operador neutro. Es el que implementa infraestructura, en este caso fibra óptica, y la alquila o presta a distintos operadores para que estos puedan ofrecer servicios al usuario final.