La historia de la conectividad en el Perú no se puede entender sin la presencia de Ericsson. La compañía, que llegó al país en 1945 luego de una primera participación en 1943 como parte de la Sociedad Telefónica del Sur, celebró recientemente sus 80 años con un evento en Casa Nórdica que reunió a autoridades, clientes y referentes del sector. El encuentro incluyó la presentación de sus principales hitos, así como una visión sobre la nueva etapa que abre la adopción del 5G en el mercado local.

Durante la celebración, Andrés Pirela, general manager de Ericsson Perú, destacó que la evolución de la compañía en el país inició con la telefonía fija. “Ericsson trajo el primer teléfono al Perú, desarrolló la primera red nacional de telefonía fija y también la primera red inteligente”, señaló. La empresa participó en despliegues de 2G, 3G y 4G, así como en operaciones de emergencia como las radiobases instaladas tras el terremoto de Pisco en 2007, uno de los hitos más recordados internamente.

INNOVACIÓN CONTINUA Y UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO

El ejecutivo explicó que la cultura de innovación y escucha activa ha sido la clave para mantenerse vigente. “Ericsson nació como una startup en 1876. A lo largo de estos 80 años en el Perú hemos tenido valles y crestas, pero el compromiso con el país siempre ha estado presente”, sostuvo.

Hoy, la empresa apunta a acelerar la adopción del 5G en el mercado peruano. La tecnología de Ericsson, reconocida por consultoras internacionales como Frost & Sullivan y Gartner, podría aportar hasta un 5% adicional al PBI de Latinoamérica hacia 2030. Su impacto alcanzaría sectores como minería, puertos, manufactura e industria 4.0. “Nuestro objetivo es que el 5G llegue no solo a los operadores y usuarios finales, sino también a las empresas”, afirmó Pirela.

Peter Stevens, embajador de Suecia.

UN ECOSISTEMA PARA HABILITAR LO INIMAGINABLE

Por su parte, Rodrigo Dienstmann, presidente de Ericsson para el Cono Sur de América Latina, enfatizó que el mundo está entrando en una revolución tecnológica impulsada por tres fuerzas: la inteligencia artificial, la nube y el 5G. En ese marco, destacó que la reciente subasta de espectro en el Perú abre oficialmente la puerta a esta nueva etapa.

Rodrigo Dienstmann, presidente de Ericsson para el Cono Sur de América Latina.

Pero será el liderazgo local el que marque el ritmo. En esa línea, Pirela subrayó que estos avances requieren un trabajo articulado entre operadores, proveedores, empresas y el Estado. “Estamos entrando a una década decisiva. El 5G será la plataforma para crear nuevas oportunidades, cerrar brechas y potenciar la competitividad del país. En Ericsson queremos acompañar al Perú a imaginar lo siguiente y a hacerlo posible”, concluyó.

Reportaje publicitario