A puertas de cerrar el 2025, el mercado de telecomunicaciones —en especial el enfocado en internet por fibra óptica— sigue en expansión con la llegada de un nuevo competidor. Tras la compra de clientes de un actor del mercado, el nuevo jugador vinculado con Directv buscará disputar espacio a los grandes del sector como Movistar, Claro, Wow y Win, y a operadores con presencia creciente como MiFibra y Bitel. ¿De quién se trata?

En concreto, Zaaz -empresa de telecomunicaciones perteneciente al holding latinoamericano Waiken ILW, creado por el Grupo Werthein- desembarca en el mercado peruano tras adquirir la cartera de clientes de internet al hogar de fibra óptica de Nubyx , perteneciente al grupo Fiberlux .

Dentro de Waiken ILW, se integran —entre otras— las operaciones de Directv, presente en el mercado peruano desde hace 19 años, además de Torneos, Illumia y Overlabs.

Zaaz llega al Perú con 75,000 usuarios de internet residencial tras un acuerdo con Nubyx y Fiberlux. Foto: Andina.

Acuerdo entre Zaaz y Nubyx

Según informó la nueva marca, el acuerdo entre Zaaz y Nubyx contempla la cesión de 75,000 clientes de internet residencial, además del alquiler de la infraestructura de fibra óptica del grupo Fiberlux. De esa manera, la empresa del holding Waiken ILW inicia la consolidación de su plan de crecimiento en el mercado peruano.

Zaaz, fundada en Brasil —donde ya opera una cartera de cerca de 500,000 clientes— y adquirida este año por Waiken ILW, tiene al Perú entre sus principales objetivos de expansión, con una propuesta centrada en servicios de alta velocidad, calidad y estabilidad.

Con este ingreso, los clientes de Zaaz en Perú podrán acceder a un ecosistema de soluciones que abarca contenido a través de la plataforma de streaming DGO, ofertas integradas de seguros y nuevas soluciones digitales y tecnológicas desarrolladas por empresas del propio grupo, reforzando una propuesta basada en innovación, conveniencia y solidez operativa.

Waiken ILW, a través de Zaaz, avanza así en el mercado peruano de telecomunicaciones.