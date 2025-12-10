La empresa del holding Waiken ILW ingresa al Perú tras adquirir la cartera de clientes de fibra óptica de Nubyx. Foto: Andina.
La empresa del holding Waiken ILW ingresa al Perú tras adquirir la cartera de clientes de fibra óptica de Nubyx. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A puertas de cerrar el 2025, el mercado de telecomunicaciones —en especial el enfocado en internet por fibra óptica— sigue en expansión con la llegada de un nuevo competidor. Tras la compra de clientes de un actor del mercado, el nuevo jugador vinculado con buscará disputar espacio a los grandes del sector como , , Wow y Win, y a operadores con presencia creciente como MiFibra y Bitel. ¿De quién se trata?

En concreto, -empresa de telecomunicaciones perteneciente al holding latinoamericano , creado por el Grupo Werthein- desembarca en el mercado peruano tras adquirir la cartera de clientes de internet al hogar de fibra óptica de , perteneciente al grupo .

LEA TAMBIÉN: ¿Red de supercomputación? Así llegaría la UE a Perú con tecnología

Dentro de Waiken ILW, se integran —entre otras— las operaciones de , presente en el mercado peruano desde hace 19 años, además de Torneos, Illumia y Overlabs.

Zaaz llega al Perú con 75,000 usuarios de internet residencial tras un acuerdo con Nubyx y Fiberlux. Foto: Andina.
Zaaz llega al Perú con 75,000 usuarios de internet residencial tras un acuerdo con Nubyx y Fiberlux. Foto: Andina.

Acuerdo entre Zaaz y Nubyx

Según informó la nueva marca, el acuerdo entre Zaaz y Nubyx contempla la cesión de 75,000 clientes de internet residencial, además del alquiler de la infraestructura de fibra óptica del grupo Fiberlux. De esa manera, la empresa del holding Waiken ILW inicia la consolidación de su plan de crecimiento en el mercado peruano.

LEA TAMBIÉN: La nueva apuesta de InterNexa por US$ 1.6 millones: ‘corredores’ de fibra para la minería

Zaaz, fundada en Brasil —donde ya opera una cartera de cerca de 500,000 clientes— y adquirida este año por Waiken ILW, tiene al Perú entre sus principales objetivos de expansión, con una propuesta centrada en servicios de alta velocidad, calidad y estabilidad.

Con este ingreso, los clientes de Zaaz en Perú podrán acceder a un ecosistema de soluciones que abarca contenido a través de la plataforma de streaming DGO, ofertas integradas de seguros y nuevas soluciones digitales y tecnológicas desarrolladas por empresas del propio grupo, reforzando una propuesta basada en innovación, conveniencia y solidez operativa.

Waiken ILW, a través de Zaaz, avanza así en el mercado peruano de telecomunicaciones.

LEA TAMBIÉN: La multinacional nacida en Colombia que invertirá US$ 30 millones en Perú: ¿cómo lo hará?

TE PUEDE INTERESAR

SKY Sports televisó el partido Real Madrid - Elche por TV e Internet (23/11/2025)
Cloudflare sufre una caída y desata caos en internet: qué es y por qué dejó fuera de línea a Twitter y ChatGPT
Casi 3 de cada 4 personas en el mundo están conectadas a internet, pero brechas persisten

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.