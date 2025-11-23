Tras el parón de selecciones, el Real Madrid regresa obligado a dar un golpe de autoridad. La victoria del Barcelona ante el Athletic Club le arrebató el primer lugar de LaLiga, por lo que el equipo de Xabi Alonso sabe que cualquier tropiezo puede resultar costoso. Este domingo visitará al Elche en el Estadio Martínez Valero con una consigna clara: ganar para recuperar inmediatamente la cima del campeonato y evitar que el impulso blaugrana marque tendencia.

Los merengues llegan con números de campeón y con la presión natural de defender el liderazgo que mantuvieron desde el inicio del torneo. Con 31 puntos, producto de diez victorias, un empate y una sola derrota, el Real Madrid presume un ataque de 26 goles y una defensa que apenas ha concedido 10.

Enfrente estará un Elche golpeado en lo anímico, ubicado en la posición 11 con apenas 15 unidades y solo un punto sumado en sus últimos tres partidos. El Martínez Valero será su último refugio para intentar frenar la caída, pero la urgencia es mayor para el Real Madrid, que saldrá a imponer jerarquía, ritmo y contundencia.

Los convocados del Real Madrid para visitar a Elche (Crédito: Real Madrid)

Horario del Real Madrid vs. Elche en USA y México

México (CDMX): 2:00 p.m. (Tiempo del Centro)

2:00 p.m. (Tiempo del Centro) Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (PT): 12:00 p.m.

12:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Elche por LaLiga vía Sky Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Elche EN VIVO por LaLiga 2025 a través de la señal de Sky Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de Sky México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Elche por LaLiga vía Sky Sports online en México?

Si deseas ver el Real Madrid vs. Elche EN VIVO vía Sky Sports en México, te cuento que puedes hacerlo. Para ello deberás usar Sky+, el servicio de streaming de Sky México. A continuación te indico cómo acceder:

Descarga la app Sky+ disponible para iOS ( Link de descarga ) y Android ( Link de descarga ).

) y Android ( ). Inicia sesión con tu cuenta de Sky, la misma que utilizas para la televisión.

Anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona Sky Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que Sky+ permite la visualización vía escritorio.

Canales de TV y streaming para ver el Real Madrid vs. Elche

México: Sky Sports y Sky+

Sky Sports y Sky+ Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App, ESPN Deportes y fuboTV (con prueba gratuita)

ESPN Select, ESPN App, ESPN Deportes y fuboTV (con prueba gratuita) España: DAZN, Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD