En Guatemala, los partidos de la Copa Mundial 2026 se verán principalmente por Tigo Sports (cobertura completa y streaming) y por los canales de Albavisión (Canales 3, 7, 11 y 13) y FOX Centroamérica , que emitirán una parte de los encuentros en TV abierta y cable. A continuación tienes una guía clara por tipo de señal y una tabla práctica orientada al público guatemalteco. A continuación, conoce qué TV abierta, cable y streaming online están disponible de manera legal para ver los 104 partidos desde el 11 de junio al 19 de julio.

Las autoridades y medios locales confirman que los derechos oficiales para Guatemala están repartidos entre Tigo Sports (titular exclusivo de los 104 partidos) y el grupo Albavisión para TV abierta. Tigo transmitirá todos los partidos en vivo, mientras que Albavisión ofrecerá una selección importante de encuentros en directo y el resto en diferido por sus canales nacionales.

¿Qué canales de TV abierta pasan el Mundial EN VIVO en Guatemala?

Para la audiencia que depende de la TV abierta, Albavisión será el principal grupo encargado de llevar los partidos del Mundial a los hogares guatemaltecos. Los canales confirmados son Canal 3, Canal 7, Canal 11 y Canal 13, que transmitirán 70 partidos en vivo, incluyendo los encuentros más importantes del torneo.

Diversos reportes y publicaciones locales indican que, de forma destacada, Canal 7 y Canal 11 concentrarán buena parte de los encuentros en vivo, con algunos partidos en diferido según la parrilla y acuerdos de derechos. Esta combinación permite que buena parte del torneo pueda verse gratuitamente con antena aérea en todo el país, especialmente en ciudades y cabeceras departamentales con buena cobertura de Albavisión.

Tipo de señal Canal / Plataforma Detalle de cobertura en Guatemala Señal abierta (TV) Canal 3 (Albavisión) Transmisión de parte de los partidos en vivo y otros en diferido por señal nacional abierta. Señal abierta (TV) Canal 7 (Albavisión) Emite encuentros del Mundial en vivo y diferido; uno de los principales canales del torneo. Señal abierta (TV) Canal 11 (Albavisión) Cobertura de partidos en vivo y diferido; protagonista en la transmisión para el público local. Señal abierta (TV) Canal 13 (Albavisión) Señal complementaria para encuentros del Mundial en la red de Albavisión. TV de paga / cable Tigo Sports Titular exclusivo de los 104 partidos del Mundial 2026 para Guatemala. TV de paga / cable Señal Tigo (paquetes) Paquetes de cable y deportivos que incluyen Tigo Sports y contenidos especiales del Mundial. Streaming / online App / plataforma Tigo Transmisión en vivo vía internet de los partidos de Tigo Sports para suscriptores habilitados. Streaming / online Plataformas abiertas No hay plataformas gratuitas oficiales con los 104 partidos; la cobertura principal es Tigo Sports.

TV de cable y señales deportivas

En televisión por cable, la pieza central de la cobertura será Tigo Sports, que cuenta con la licencia para transmitir los 104 partidos del Mundial 2026 para el mercado guatemalteco. La información sectorial indica que Tigo emitirá los encuentros a través de su canal deportivo y de su plataforma asociada, permitiendo seguir la totalidad del calendario mundialista.

FOX Centroamérica también ha sido mencionada como señal autorizada para retransmitir parte de los partidos en el país, formando parte del paquete de 70 encuentros compartidos con Albavisión. En la práctica, esto significa que quienes tengan servicios de cable que incluyan FOX Centroamérica podrán acceder a una selección de partidos en alta definición, reforzando la oferta para usuarios de TV de paga.

Streaming y opciones online legales

A nivel digital, Tigo Sports será la referencia obligada para ver el Mundial 2026 en streaming dentro de Guatemala. Según lo comunicado por APRODICA y fuentes oficiales, Tigo Sports tendrá los derechos de los 104 partidos “incluyendo acceso mediante plataformas web y aplicaciones móviles”, lo que permite ver los encuentros en teléfonos, tablets y Smart TV compatibles.

En el ecosistema local, Tigo Guatemala ya promociona la posibilidad de seguir el Mundial en línea a través de su app y sus plataformas digitales, reforzando que el acceso será legal y con calidad de transmisión estable. Otras aplicaciones o sitios que no estén vinculados a Tigo Sports, Albavisión o FOX Centroamérica no cuentan con el aval de la FIFA para Guatemala, por lo que se exponen a cortes, bloqueos o problemas de calidad.