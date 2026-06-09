Cada cuatro años, Uruguay vuelve a detenerse frente a una pantalla para acompañar a la Celeste en la competición que mejor conecta con su historia futbolística. La Copa Mundial de la FIFA 2026 no será la excepción. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa afrontará un nuevo desafío internacional en un torneo que, por primera vez, reunirá a 48 selecciones y 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.
Para los aficionados uruguayos, la buena noticia es que habrá múltiples alternativas para seguir el campeonato. Desde opciones gratuitas por televisión abierta y streaming hasta plataformas con cobertura completa de todos los encuentros, la oferta será más amplia que en cualquier edición anterior. Si buscas dónde ver el Mundial 2026 en Uruguay, esta guía reúne los canales de televisión, plataformas digitales y servicios que transmitirán el torneo desde el partido inaugural hasta la final del 19 de julio.
TL;DR: Lo que necesitas saber sobre la transmisión del Mundial 2026 en Uruguay
- 📺 Canal 5 transmitirá 32 partidos del Mundial 2026.
- 🇺🇾 Todos los partidos de Uruguay se podrán ver gratis por Canal 5 y Antel TV.
- ⚽ DSports y DGO ofrecerán los 104 encuentros del campeonato.
- 📱 Paramount+ también emitirá los 104 partidos gracias a su acuerdo con DSports.
- 🎙️ Disney+ Premium transmitirá 30 encuentros, incluidos partidos de Uruguay.
- 🏆 El partido inaugural, las semifinales y la final estarán disponibles en señal abierta.
¿Dónde ver el Mundial 2026 en Uruguay por TV y streaming?
|Plataforma
|Cobertura
|Canal 5
|32 partidos
|Antel TV
|32 partidos
|DSports
|104 partidos
|DGO
|104 partidos
|Paramount+
|104 partidos
|Disney+ Premium
|30 partidos
|Flow
|104 partidos mediante DSports
|TCC
|104 partidos mediante DSports
|Montecable
|104 partidos mediante DSports
|Nuevo Siglo
|104 partidos mediante DSports
¿Cuándo juega Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026?
La Celeste integrará el Grupo H y tendrá tres compromisos de alto voltaje en la primera ronda.
|Partido
|Fecha
|Hora Uruguay
|Uruguay vs. Arabia Saudita
|15 de junio
|19:00
|Uruguay vs. Cabo Verde
|21 de junio
|19:00
|Uruguay vs. España
|26 de junio
|23:00
Todos estos encuentros estarán disponibles de forma gratuita mediante Canal 5 y Antel TV.
¿Dónde ver gratis los partidos de Uruguay en el Mundial 2026?
Canal 5 y Antel TV serán las principales alternativas gratuitas para seguir a la selección uruguaya durante la Copa del Mundo.
La cobertura confirmada incluye:
- Todos los partidos de Uruguay.
- Partido inaugural.
- Las dos semifinales.
- La final.
- Otros encuentros seleccionados hasta completar un paquete de 32 partidos.
Para millones de aficionados, esta será la forma más sencilla de acompañar a la Celeste durante el torneo.
¿En qué servicio de cable puedes sintonizar el Canal 5 en Uruguay?
Canal 5, la señal pública de televisión, forma parte de la grilla básica de la mayoría de los operadores del país.
|Operador
|Canal
|DIRECTV
|164 SD / 1164 HD
|Cablevisión Flow
|15 HD / 115 SD
|Operadores locales del interior
|Canal 5 o Canal 30 (según localidad)
Además, la señal podrá verse mediante Antel TV desde computadoras, teléfonos móviles y Smart TV compatibles.
¿Cómo ver el Mundial 2026 por Antel TV?
Antel TV será la plataforma oficial de streaming para los partidos transmitidos por Canal 5.
Los usuarios podrán acceder mediante:
- Aplicación para Android.
- Aplicación para iPhone y iPad.
- Navegador web en PC y Mac.
- Conexión a Internet superior a 621 Kbps.
La plataforma permitirá seguir gratuitamente los partidos incluidos en la cobertura de Canal 5 dentro del territorio uruguayo.
¿Qué canal transmite todos los partidos del Mundial 2026 en Uruguay?
Los aficionados que quieran seguir los 104 encuentros del torneo tendrán varias alternativas.
|Plataforma
|Partidos
|DSports
|104
|DGO
|104
|Paramount+
|104
Estas tres opciones ofrecerán la cobertura más completa del campeonato.
¿Qué canal es DSports en Uruguay?
DSports (DIRECTV Sports) contará con cobertura integral del Mundial 2026.
|Señal
|Canal
|DSports
|610 SD / 1610 HD
|DSports 2
|612 SD / 1612 HD
|DSports 3
|613 SD / 1613 HD
|DSports 4K
|614 SD / 1614 HD
Además de DIRECTV, estas señales estarán disponibles mediante acuerdos con Flow, TCC, Montecable y Nuevo Siglo.
¿Cómo ver el Mundial 2026 por Paramount+?
La gran novedad para los aficionados uruguayos será la llegada de Paramount+ como plataforma mundialista.
Gracias a un acuerdo con DSports, el servicio transmitirá los 104 partidos del campeonato en vivo y bajo demanda.
La cobertura incluirá:
- Fase de grupos.
- Dieciseisavos de final.
- Octavos de final.
- Cuartos de final.
- Semifinales.
- Final.
Esto convierte a Paramount+ en una de las alternativas más atractivas para quienes prefieren seguir el torneo exclusivamente por streaming.
¿Qué partidos transmitirá Disney+ Premium?
Disney+ Premium contará con una selección de 30 partidos del Mundial 2026.
La cobertura incluirá:
- 22 encuentros de la fase de grupos.
- 2 partidos de dieciseisavos de final.
- 2 partidos de octavos de final.
- 1 partido de cuartos de final.
- Las dos semifinales.
- La final.
Además, Disney+ confirmó la transmisión de los partidos de Uruguay durante la fase de grupos.
¿Qué canal es ESPN en Uruguay?
ESPN también formará parte de la cobertura mundialista mediante televisión paga y Disney+ Premium.
ESPN
|Operador
|Canal
|DIRECTV
|621 SD / 1621 HD
|Flow
|103 SD / 101 HD / 716 HD
ESPN 2
|Operador
|Canal
|DIRECTV
|622 SD / 1622 HD
|Cablevisión
|100 SD / 709 HD
|Flow
|102 HD
Partidos destacados del Mundial 2026 para ver en Uruguay
|Fecha
|Partido
|Hora Uruguay
|11 de junio
|México vs. Sudáfrica
|17:00
|13 de junio
|Brasil vs. Marruecos
|20:00
|15 de junio
|Uruguay vs. Arabia Saudita
|19:00
|16 de junio
|Argentina vs. Argelia
|23:00
|17 de junio
|Inglaterra vs. Croacia
|18:00
|21 de junio
|Uruguay vs. Cabo Verde
|19:00
|22 de junio
|Argentina vs. Austria
|20:00
|24 de junio
|Escocia vs. Brasil
|19:00
|26 de junio
|Uruguay vs. España
|23:00
|27 de junio
|Colombia vs. Portugal
|20:30
¿Cómo ver el Mundial 2026 en Smart TV?
Los aficionados podrán seguir el campeonato mediante:
- DGO.
- Paramount+.
- Disney+.
- Antel TV.
- Android TV.
- Apple TV.
- Google TV.
- Roku.
- Fire TV.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Mundial 2026 en Uruguay
¿Dónde ver gratis el Mundial 2026 en Uruguay?
Canal 5 y Antel TV transmitirán 32 partidos, incluidos todos los encuentros de Uruguay.
¿Qué plataforma tiene los 104 partidos?
DSports, DGO y Paramount+.
¿Disney+ transmitirá partidos de Uruguay?
Sí. Los encuentros de la Celeste forman parte de la cobertura confirmada de Disney+ Premium.
¿Canal 5 transmitirá la final?
Sí. La final forma parte del paquete de 32 partidos gratuitos.
¿Puedo ver el Mundial desde el celular?
Sí. Antel TV, DGO, Paramount+ y Disney+ cuentan con aplicaciones móviles compatibles.
Uruguay y un nuevo Mundial para compartir
Cada generación de uruguayos guarda recuerdos asociados a una Copa del Mundo. Algunos nacieron con los relatos de 1950, otros crecieron con las campañas de Sudáfrica 2010 o Rusia 2018, y ahora una nueva edición vuelve a reunir al país alrededor de la Celeste. La diferencia es que, esta vez, nunca hubo tantas formas de seguir el torneo. Ya sea por televisión abierta, cable o streaming, los aficionados tendrán múltiples caminos para acompañar a Uruguay y disfrutar del Mundial más grande en la historia del fútbol.