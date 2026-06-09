Cada cuatro años, Uruguay vuelve a detenerse frente a una pantalla para acompañar a la Celeste en la competición que mejor conecta con su historia futbolística. La Copa Mundial de la FIFA 2026 no será la excepción. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa afrontará un nuevo desafío internacional en un torneo que, por primera vez, reunirá a 48 selecciones y 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

Para los aficionados uruguayos, la buena noticia es que habrá múltiples alternativas para seguir el campeonato. Desde opciones gratuitas por televisión abierta y streaming hasta plataformas con cobertura completa de todos los encuentros, la oferta será más amplia que en cualquier edición anterior. Si buscas dónde ver el Mundial 2026 en Uruguay, esta guía reúne los canales de televisión, plataformas digitales y servicios que transmitirán el torneo desde el partido inaugural hasta la final del 19 de julio.

TL;DR: Lo que necesitas saber sobre la transmisión del Mundial 2026 en Uruguay

📺 Canal 5 transmitirá 32 partidos del Mundial 2026.

🇺🇾 Todos los partidos de Uruguay se podrán ver gratis por Canal 5 y Antel TV.

⚽ DSports y DGO ofrecerán los 104 encuentros del campeonato.

📱 Paramount+ también emitirá los 104 partidos gracias a su acuerdo con DSports.

🎙️ Disney+ Premium transmitirá 30 encuentros, incluidos partidos de Uruguay.

🏆 El partido inaugural, las semifinales y la final estarán disponibles en señal abierta.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Uruguay por TV y streaming?

Plataforma Cobertura Canal 5 32 partidos Antel TV 32 partidos DSports 104 partidos DGO 104 partidos Paramount+ 104 partidos Disney+ Premium 30 partidos Flow 104 partidos mediante DSports TCC 104 partidos mediante DSports Montecable 104 partidos mediante DSports Nuevo Siglo 104 partidos mediante DSports

¿Cuándo juega Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026?

La Celeste integrará el Grupo H y tendrá tres compromisos de alto voltaje en la primera ronda.

Partido Fecha Hora Uruguay Uruguay vs. Arabia Saudita 15 de junio 19:00 Uruguay vs. Cabo Verde 21 de junio 19:00 Uruguay vs. España 26 de junio 23:00

Todos estos encuentros estarán disponibles de forma gratuita mediante Canal 5 y Antel TV.

¿Dónde ver gratis los partidos de Uruguay en el Mundial 2026?

Canal 5 y Antel TV serán las principales alternativas gratuitas para seguir a la selección uruguaya durante la Copa del Mundo.

La cobertura confirmada incluye:

Todos los partidos de Uruguay.

Partido inaugural.

Las dos semifinales.

La final.

Otros encuentros seleccionados hasta completar un paquete de 32 partidos.

Para millones de aficionados, esta será la forma más sencilla de acompañar a la Celeste durante el torneo.

¿En qué servicio de cable puedes sintonizar el Canal 5 en Uruguay?

Canal 5, la señal pública de televisión, forma parte de la grilla básica de la mayoría de los operadores del país.

Operador Canal DIRECTV 164 SD / 1164 HD Cablevisión Flow 15 HD / 115 SD Operadores locales del interior Canal 5 o Canal 30 (según localidad)

Además, la señal podrá verse mediante Antel TV desde computadoras, teléfonos móviles y Smart TV compatibles.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Antel TV?

Antel TV será la plataforma oficial de streaming para los partidos transmitidos por Canal 5.

Los usuarios podrán acceder mediante:

Aplicación para Android.

Aplicación para iPhone y iPad.

Navegador web en PC y Mac.

Conexión a Internet superior a 621 Kbps.

La plataforma permitirá seguir gratuitamente los partidos incluidos en la cobertura de Canal 5 dentro del territorio uruguayo.

¿Qué canal transmite todos los partidos del Mundial 2026 en Uruguay?

Los aficionados que quieran seguir los 104 encuentros del torneo tendrán varias alternativas.

Plataforma Partidos DSports 104 DGO 104 Paramount+ 104

Estas tres opciones ofrecerán la cobertura más completa del campeonato.

¿Qué canal es DSports en Uruguay?

DSports (DIRECTV Sports) contará con cobertura integral del Mundial 2026.

Señal Canal DSports 610 SD / 1610 HD DSports 2 612 SD / 1612 HD DSports 3 613 SD / 1613 HD DSports 4K 614 SD / 1614 HD

Además de DIRECTV, estas señales estarán disponibles mediante acuerdos con Flow, TCC, Montecable y Nuevo Siglo.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Paramount+?

La gran novedad para los aficionados uruguayos será la llegada de Paramount+ como plataforma mundialista.

Gracias a un acuerdo con DSports, el servicio transmitirá los 104 partidos del campeonato en vivo y bajo demanda.

La cobertura incluirá:

Fase de grupos.

Dieciseisavos de final.

Octavos de final.

Cuartos de final.

Semifinales.

Final.

Esto convierte a Paramount+ en una de las alternativas más atractivas para quienes prefieren seguir el torneo exclusivamente por streaming.

¿Qué partidos transmitirá Disney+ Premium?

Disney+ Premium contará con una selección de 30 partidos del Mundial 2026.

La cobertura incluirá:

22 encuentros de la fase de grupos.

2 partidos de dieciseisavos de final.

2 partidos de octavos de final.

1 partido de cuartos de final.

Las dos semifinales.

La final.

Además, Disney+ confirmó la transmisión de los partidos de Uruguay durante la fase de grupos.

¿Qué canal es ESPN en Uruguay?

ESPN también formará parte de la cobertura mundialista mediante televisión paga y Disney+ Premium.

ESPN

Operador Canal DIRECTV 621 SD / 1621 HD Flow 103 SD / 101 HD / 716 HD

ESPN 2

Operador Canal DIRECTV 622 SD / 1622 HD Cablevisión 100 SD / 709 HD Flow 102 HD

Partidos destacados del Mundial 2026 para ver en Uruguay

Fecha Partido Hora Uruguay 11 de junio México vs. Sudáfrica 17:00 13 de junio Brasil vs. Marruecos 20:00 15 de junio Uruguay vs. Arabia Saudita 19:00 16 de junio Argentina vs. Argelia 23:00 17 de junio Inglaterra vs. Croacia 18:00 21 de junio Uruguay vs. Cabo Verde 19:00 22 de junio Argentina vs. Austria 20:00 24 de junio Escocia vs. Brasil 19:00 26 de junio Uruguay vs. España 23:00 27 de junio Colombia vs. Portugal 20:30

¿Cómo ver el Mundial 2026 en Smart TV?

Los aficionados podrán seguir el campeonato mediante:

DGO.

Paramount+.

Disney+.

Antel TV.

Android TV.

Apple TV.

Google TV.

Roku.

Fire TV.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Mundial 2026 en Uruguay

¿Dónde ver gratis el Mundial 2026 en Uruguay?

Canal 5 y Antel TV transmitirán 32 partidos, incluidos todos los encuentros de Uruguay.

¿Qué plataforma tiene los 104 partidos?

DSports, DGO y Paramount+.

¿Disney+ transmitirá partidos de Uruguay?

Sí. Los encuentros de la Celeste forman parte de la cobertura confirmada de Disney+ Premium.

¿Canal 5 transmitirá la final?

Sí. La final forma parte del paquete de 32 partidos gratuitos.

¿Puedo ver el Mundial desde el celular?

Sí. Antel TV, DGO, Paramount+ y Disney+ cuentan con aplicaciones móviles compatibles.

Uruguay y un nuevo Mundial para compartir

Cada generación de uruguayos guarda recuerdos asociados a una Copa del Mundo. Algunos nacieron con los relatos de 1950, otros crecieron con las campañas de Sudáfrica 2010 o Rusia 2018, y ahora una nueva edición vuelve a reunir al país alrededor de la Celeste. La diferencia es que, esta vez, nunca hubo tantas formas de seguir el torneo. Ya sea por televisión abierta, cable o streaming, los aficionados tendrán múltiples caminos para acompañar a Uruguay y disfrutar del Mundial más grande en la historia del fútbol.