Si bien República Dominicana no logró la tan ansiada clasificación a la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el público dominicano será uno de los pocos afortunados de disfrutar de los 104 partidos de la histórica edición en la que participarán 48 selecciones tanto por señal abierta como plataformas on demand. Si estás en el mencionado país centroamericano, te informo qué canales de TV y streaming transmitirán los encuentros para seguir la cobertura completa y en exclusiva.

¿En qué canales de TV pasan los partidos de la Copa Mundial 2026 en República Dominicana?

Para ver los 104 partidos de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en República Dominicana, la opción principal será la Grupo Multimedios El Caribe que, tras oficializar una alianza con Pio Deportes, ofrecerá una cobertura completa a través de CDN Deportes, CDN 37 y CDN Radio con análisis especializados, comentarios, programas especiales y contenido exclusivo.

Asimismo, si eres de los que prefieren el streaming, la transmisión de los partidos del Mundial 2026 en español estará a cargo de las plataformas de streaming Peacock o la app Telemundo Deportes Ahora.

Streaming oficial TV Paga (por cable) Transmisión en vivo de todos los partidos a través de Peacock. A través de las cadenas Telemundo y Universo, disponibles en la mayoría de los proveedores de televisión por cable locales (como Altice, Claro o Aster).

Debido a que los derechos de transmisión locales están sujetos a las cadenas estadounidenses (gracias a la extensa cobertura en español de Telemundo para la región), los partidos se encuentran geo-bloqueados para otras regiones, por lo que una suscripción a los mencionados servicios de streaming mencionados o un paquete de cable premium es la vía más segura para disfrutar el máximo torneo de selecciones completo.