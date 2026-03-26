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Redacción Gestión
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Un grupo de transportistas llegaron a la carretera que conecta Iquitos con Nauta para . En la zona, a la que llegó la policía, quemaron llantas y pusieron piquetes desde la madrugada del jueves.

Según el despacho de Canal N, varios comercios y mercados permanecen cerrados, por el paro convocado por la Asociación de Mototaxistas.

Por su parte, Geren Culqui, dirigente del sindicato de choferes, comentó que habían suspendido el paro porque no se puede protestar bloqueando las vías.

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Sin embargo, otro grupo de choferes decidió realizar este bloqueo en protesta al incremento del combustible que días atrás estaba en 16 soles y ahora se cobran hasta 25 soles.

Los manifestantes señalaron que si este jueves no llega el premier, el ministro de Energía y Minas , o el presidente del Petroperú, seguirán con el paro el viernes. “Queremos el subsidio del combustible”.

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