La Contraloría informó que el contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote Z-6 lleva paralizado desde hace más de 13 años.

De esa manera, el Perú pierde por no recibir ingresos ni recursos energéticos, como gas natural, provenientes de este lote petrolero ubicado en las costas de Piura y Lambayeque.

Vale aclarar que el contrato se firmó en marzo de 2002 entre Perúpetro y la empresa operadora Petro-Tech (hoy conocida como Norex Energía SA).

El contratista ejecutó todo el programa mínimo de trabajo y para 2009, declaró un descubrimiento comercial de gas natural en el yacimiento Esperanza, con reservas estimadas de 26.6 billones de pies cúbicos de gas natural.

No se impulsaron espacios de diálogo suficientes entre la empresa operadora, las comunidades y las autoridades para que el Lote Z-6 opere. Foto: referencial / difusión

No obstante, nunca se inició la fase de explotación tras el hallazgo. Según la Contraloría, la paralización comenzó en abril del 2012 por conflictos sociales en la zona de influencia del proyecto, principalmente en la Bahía de Sechura, situación que fue reconocida como “fuerza mayor”.

Desde entonces, no se han promovido suficientes espacios de diálogo entre la empresa operadora, las comunidades y las autoridades. La Contraloría sostiene que considerar la paralización como “fuerza mayor” impide cumplir con el objeto contractual y su finalidad pública.