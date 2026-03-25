El Consejo Directivo de la Confiep, liderado por su presidente, Jorge Zapata Ríos, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y los ministros de Defensa, Carlos Díaz; del Interior, José Zapata; y de la Producción, César Quispe, con el objetivo de conocer las prioridades del Gobierno para los próximos meses en un contexto de transición política.

Durante la sesión del Consejo Directivo de la Confiep, los representantes de los 21 gremios empresariales, asociados al gremio, expresaron su preocupación por las modificaciones al régimen de concesiones mineras, aprobadas en el Congreso de la República, al considerar que ponen en riesgo el desarrollo de la minería formal y abren espacios a la ilegalidad.

También se planteó que se observen los proyectos de ley que afectan la caja fiscal. “No podemos poner en riesgo el equilibrio fiscal. Es uno de los principales soportes de la estabilidad económica y de la confianza para la inversión privada”, señaló el presidente de la Confie, Jorge Zapata Ríos.

Confiep plantea al Gobierno priorizar equilibrio fiscal, seguridad y cambios en EsSalud Foto: PCM

Los gremios empresariales alertaron sobre la situación que enfrenta EsSalud. Consideraron urgente una reforma estructural de la gobernanza del seguro social para mejorar la calidad de los servicios que se brindan a más de 12 millones de peruanos.

La Confiep reafirmó su disposición a contribuir, desde el sector empresarial, a la construcción de consensos que ayuden a fortalecer la institucionalidad, la seguridad y el crecimiento económico del país.