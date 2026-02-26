2. Pero, como bien nos enseñó Rubén Blades, “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. El 17 de febrero, el Congreso optó por censurar al expresidente José Jerí y, al día siguiente, nombró a José Balcázar presidente de la Mesa Directiva del Congreso y, por lo tanto, nuevo mandatario interino del país.

¿Por qué el directorio hizo el cambio en un contexto de extrema incertidumbre política? Probablemente, creyó que la titular del MEF, Denisse Miralles, no permanecería en el cargo tras la censura de José Jerí. (Foto: Andina)

3. Los avances que había registrado Petroperú no estuvieron exentos de problemas. A los pocos días de encargarse de la gerencia general, Rita López renunció por las desavenencias que tuvo con el directorio y representantes del Minem en torno a la implementación del D.U. La crisis fue corta y ella fue ratificada en su cargo. Parece ser que los miembros del directorio –que no habían sido escogidos por el MEF ni por ProInversión– quedaron con sangre en el ojo. Tanto así que, en los dos días siguientes al cambio de Gobierno, aprovecharon para retirarle la confianza a López bajo argumentos insólitos –sin informar al MEF o a ProInversión– y nombrar en su lugar a Gustavo Villa, el funcionario que la había antecedido en el puesto y que no comulga con la transformación de la empresa.

4. Rápidamente, tras asumir la gerencia general, Villa trató de frenar la reforma cambiando a casi diez gerentes que habían sido designados hace menos de dos semanas. Ahora es claro que el avance registrado en materia de reorganización de Petroperú en el primer mes y medio del año se hizo a pesar de su directorio, el cual nunca estuvo comprometido con dar cumplimiento al espíritu del D.U. 010-2025.

5. ¿Por qué el directorio hizo este cambio en un contexto de extrema incertidumbre política? Probablemente, creyó que la titular del MEF, Denisse Miralles, no permanecería en el cargo tras la censura de Jerí. Solo así se explica que haya removido a la persona que venía liderando la reorganización y trabajando en la línea trazada por la ministra y por el director ejecutivo de ProInversión. Me pregunto si siquiera pensaron en cómo harían, después de su “golpe de Estado”, para obtener el financiamiento requerido de fuente privadas. ¡Imposible! Seguramente, cuando se diesen cuenta del problema que habían creado, solicitarían nuevamente un rescate financiero al Gobierno.

6. En la práctica, el Directorio de Petroperú reveló su oposición a la reestructuración y a la implementación del D.U. Pero “la vida te da sorpresas”; Miralles no solo no salió del Gobierno, sino que fue nombrada presidenta del Consejo de Ministros, mientras que su viceministro fue ascendido a ministro de Economía y Finanzas. Así, todo indica que la reestructuración de la empresa pública más grande del país continuará adelante y con más fuerza. Aquellos que planearon ganar en el río revuelto de febrero, terminaron perdiendo. No obstante, seamos conscientes de que los peligros que acechan a la reforma en marcha no han desaparecido.