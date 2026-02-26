En la práctica, el Directorio de Petroperú reveló su oposición a la reestructuración y a la implementación del D.U. Pero “la vida te da sorpresas”. (Imagen: Andina)
En la práctica, el Directorio de Petroperú reveló su oposición a la reestructuración y a la implementación del D.U. Pero “la vida te da sorpresas”. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Carlos E Paredes
Carlos E Paredes

1. En las primeras seis semanas del año, el Gobierno venía implementando con asombrosa decisión el D.U. 010-2025 orientado a reorganizar integralmente Petroperú. Tal como señalé en mi columna de hace dos semanas, a pesar de la turbulencia e incertidumbre política, parecía ser que la probabilidad de éxito de este proceso era alta.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.