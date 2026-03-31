Petroperú informó que controló una fuga de crudo provocada por una perforación en la tubería del Oleoducto Norperuano (ONP), realizada por terceros.

La petrolera estatal refirió que el hecho fue detectado a la altura del kilómetro 393 del ONP (Tramo II), en el distrito de Santa María de Nieva en la provincia Condorcanqui, región Amazonas.

Al tener conocimiento del hecho, alrededor de las 7:40 horas de este lunes 30 -refiere- se activó el Plan de Respuesta a Emergencias a través de equipos especializados de la empresa y contratistas.

Oleoducto Nor Peruano sufrió una perforación causada por terceros en Amazonas

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Se logró detener la fuga

Producto de ello, añade, logró obturar la tubería y detener la fuga de crudo, y se verificó que se trataba de una perforación realizada con herramienta mecánica.

De igual forma, Petroperú reportó que iniciará las acciones necesarias para la ejecución de las labores de Primera Respuesta, en cumplimiento del Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de Hidrocarburos, así como las coordinaciones con las autoridades comunales.

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Petroperú ha informado a las autoridades competentes como OEFA y Osinergmin sobre estos hechos y ha interpuesto las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Materia ambiental (FEMA).

Precisó que el Tramo II se encuentra de parada desde el 12 de julio de 2024 por bajos inventarios de crudo en Estación 5.