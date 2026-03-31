El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó hoy martes 31 de marzo un nuevo derrame de hidrocarburos registrado en un tramo del Oleoducto NorPeruano, a la altura del km 393+674, en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Tras indicar que la emergencia se suscitó el lunes 30, precisó que la empresa Petroperú -propietaria del Oleoducto, activó su Plan de Respuesta a Emergencias y gestiona las acciones de contención y limpieza en zonas afectadas.

Se investiga si el incidente habría sido provocado por terceros quienes habrían atentado contra el Oleoducto Norperuano, como ha sucedido en anteriores ocasiones.

Medios locales informaron que el derrame se produjo en el sector “Pantaam”, cerca del caserío Alan García Pérez en el distrito de Nieva.

El derrame habría afectado una pequeña quebrada ubicada cerca de donde se produjo el derrame.