ProInversión descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta. (Imagen: Andina)
ProInversión descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta. (Imagen: Andina)
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Redacción Gestión
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Hace solo unos días, se conoció que Sin embargo,

. Fue tal la noticia, que llevó a que se diera una reunión entre los actores del sector, la que devino en un comunicado conjunto entre la empresa del Estado y la institución del Estado para poner paños fríos.

. Ahora Petroperú intenta dejar claro que sí son transparentes.

En un comunicado, se mencionó las herramientas que ponen a disposición de la ciudadanía de cara a garantizar el acceso a información sobre su gestión y operaciones.

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Una gestión “abierta”

En detalle, Petroperú, además de precisar que seguirá contribuyendo a garantizar la continuidad del suministro de hidrocarburos mediante la optimización de su cadena logística de abastecimiento, destacó las acciones que implementa para fortalecer una gestión abierta y accesible para la ciudadanía.

, se pudo leer.

Petroperú aseguró que impulsa una política proactiva, colaborativa y transparente de coordinación e intercambio de información con entidades públicas, organismos reguladores y organismos de control, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora, fortalecer la rendición de cuentas, optimizar sus procesos internos y reforzar la confianza de los ciudadanos y grupos de interés.

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