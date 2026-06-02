Hace solo unos días, se conoció que Petroperú registró una utilidad neta de US$ 208.4 millones y un EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de US$ 395 millones al cierre de abril de 2026. Sin embargo, S&P recientemente informó que aún ve una perspectiva negativa por el reflejo de la falta de claridad respecto a los objetivos operativos de Petroperú para mantener la continuidad del negocio.

Hay que recordar que semanas atrás hubo ciertas fricciones en Petroperú: la petrolera cuestionó a ProInversión, mientras la agencia le exigía información sobre los cambios de gerentes. Fue tal la noticia, que llevó a que se diera una reunión entre los actores del sector, la que devino en un comunicado conjunto entre la empresa del Estado y la institución del Estado para poner paños fríos.

En ese momento, Petroperú aseguró que brindarían la información necesaria. Ahora Petroperú intenta dejar claro que sí son transparentes.

En un comunicado, se mencionó las herramientas que ponen a disposición de la ciudadanía de cara a garantizar el acceso a información sobre su gestión y operaciones.

Una gestión “abierta”

En detalle, Petroperú, además de precisar que seguirá contribuyendo a garantizar la continuidad del suministro de hidrocarburos mediante la optimización de su cadena logística de abastecimiento, destacó las acciones que implementa para fortalecer una gestión abierta y accesible para la ciudadanía.

“La empresa viene fortaleciendo sus mecanismos de gobernanza, transparencia, integridad y control institucional, como parte de un proceso orientado a consolidar una gestión más eficiente”, se pudo leer.

Petroperú aseguró que impulsa una política proactiva, colaborativa y transparente de coordinación e intercambio de información con entidades públicas, organismos reguladores y organismos de control, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora, fortalecer la rendición de cuentas, optimizar sus procesos internos y reforzar la confianza de los ciudadanos y grupos de interés.

La empresa reafirmó con ello su disposición para brindar la información que corresponda, en el marco de sus obligaciones legales y regulatorias.