Nuevas tensiones en Petroperú. ProInversión y la petrolera estatal no logran “caminar juntos”, pese a que la agencia de promoción de la inversión es quien lidera actualmente la reestructuración de la empresa y tiene el encargo de estructurar la línea de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones.

Mientras ProInversión ha solicitado información y ha puesto candados al accionar de la empresa del Estado, Petroperú considera que la agencia está yendo más allá de las competencias que le dieron los Decreto de Urgencia (DU) N° 010-2025 (reestructuración de la compañía pública) y el DU N° 003-2026 (gatilló la línea de financiamiento de hasta U$ 2,000 millones).

Las comunicaciones

El último 15 de mayo, ProInversión envió un oficio dirigido a Edmundo Lizarzaburu, presidente del directorio de ProInversión. En el documento, que revisó Gestión, la agencia refiere: “[...] si bien resulta positivo el haber podido conocer oficialmente estos cambios gerenciales por su intermedio, más allá de contar con esta información posterior a la toma de decisión, nos genera bastante preocupación el impacto y repercusiones para la compañía de un cambio tan drástico, más aún en la coyuntura actual [...]”.

Hay que recordar, tal como adelantó Gestión, a inicios de este mes hubo una ola de cambios en las gerencias encargadas de Petroperú. En ese momento, los analistas mostraron su preocupación por el riesgo de que esto signifique darle la espalda a la reestructuración.

En este contexto, ProInversión le solicitó a Lizarzaburu que en 3 días calendario (hasta el lunes 18 de mayo) tome acciones. En concreto, pidió que la petrolera les envíe una copia de la entrega de cargo de cada uno de los gerentes que fueron relevados para los nuevos encargos; copia de los expedientes administrativos completos del nuevo personal encargado; y copia del informe completo emitido por el estudio Paul Hastings LLC.

Además, respecto a la propuesta de participación de las sesiones de directorio vinculadas al proceso de reorganización patrimonial, la agencia comunicó la designación de Jorge Luis Ramos Felices, “[...] por lo que esperamos nos indique que información adicional requeriría para que inicie ya su participación en su próxima sesión de directorio”.

Una reciente carta evidencia que la petrolera estatal cuestiona las facultades que tiene Proinversion dentro del proceso de reorganización patrimonial de la empresa. (Foto: Andina)

En un segundo oficio, también del 15 de mayo, se le dio tres indicaciones de carácter vinculante.

El Directorio y la Gerencia General deberán abstenerse, con efecto inmediato, de aprobar, autorizar o suscribir cualquier contrato, adenda, obligación comercial o instrumento financiero “que comprometa los flujos de efectivo futuros de la compañía más allá del horizonte estrictamente necesario para la operación corriente ya presupuestada”.

A partir de la fecha, toda adquisición de crudo, derivados, aditivos o insumos críticos necesarios para el mantenimiento de las operaciones de refinación y comercialización, “queda bajo la supervisión y ejecución directa de ProInversión” . Esto, argumenta ProInversión, se da en el marco de las normas y mecanismos excepcionales habilitados por el DU 010-2025 y el DU 003-2026 para garantizar la eficiencia en el precio y la trazabilidad de los fondos.

Esto, argumenta ProInversión, se da en el marco de las normas y mecanismos excepcionales habilitados por el DU 010-2025 y el DU 003-2026 para garantizar la eficiencia en el precio y la trazabilidad de los fondos. En tercer lugar, se solicitó remitir a ProInversión, en un plazo no mayor a 48 horas (17 de mayo), el inventario detallado de todo proceso de compra de hidrocarburos o compromisos financieros actualmente en curso o en fase de negociación, “a efectos de proceder con su evaluación, redimensionamiento o traslado a la esfera de competencia de ProInversión”.

Petroperú respondió a ProInversión

El 18 de mayo, la respuesta de Petroperú llegó a ProInversión, según constató Gestión. Gustavo Villa Mora, gerente general firmó la carta enviada.

Para la empresa del Estado, los pedidos de la agencia de promoción de la inversión, como las actas vinculadas a los gerentes relevados, expedientes administrativos del personal encargado y el informe de Paul Hastings LLC, no van “de manera expresa ni implícita” en línea con los decretos de urgencia que aprobaron la reestructuración y la línea de financiamiento (DU 010-2025 y el DU 003-2026).

“[...] por cuanto el ámbito de intervención y acceso a información de ProInversión debe encontrarse directamente vinculado al objeto específico del encargo normativamente establecido, circunscrito a los bloques patrimoniales materia del proceso de reorganización, debiendo los requerimientos formulados guardar correspondencia con dicho alcance”, añadió.

La justificación que dio la petrolera es que la información solicitada comprende documentación de “naturaleza interna y potencialmente sensible para la empresa”.

“Sin perjuicio de lo señalado, y en atención a la solicitud formulada por su representada, la misma será puesta en conocimiento del Directorio de Petroperú, a efectos de que dicho órgano colegiado, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones, evalúe la pertinencia, alcance y procedencia de la eventual entrega de la información requerida por ProInversión”, respondieron.