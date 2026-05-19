El último 12 de mayo, el presidente de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, dijo ante una mesa de trabajo de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República: “Esa auditoría forense no tiene un sustento, lamentablemente. Si seguimos hablando de auditorías forenses, lo que vamos a hacer es complicar la empresa porque el mercado internacional va a empezar a pensar que hay algo oculto. Si hay algo oculto, están las instancias respectivas [para alertarlo]”.

Estas declaraciones se pueden constatar, como lo hizo Gestión, rápidamente en el video del martes pasado en la cuenta oficial del Parlamento.

Pese a lo dicho, Petroperú reafirmó que el proceso para contratar el “Servicio de Análisis Forense Interno a la Nueva Refinería Talara” continúa vigente y negó versiones que apuntaban a una eventual paralización o cancelación del procedimiento.

A través del Comunicado N.º 016-2026, la empresa estatal precisó que el proceso por competencia internacional (N.º PCI-001-2025-OFP-PETROPERÚ-2) no ha sido cancelado, suspendido ni paralizado, y que sigue desarrollándose conforme al marco legal y administrativo establecido.

Petroperú afronta deudas y pérdidas millonarias mientras mantiene una planilla de más de 2,800 trabajadores. Foto: Andina.

La petrolera señaló que la contratación del análisis forense fue dispuesta por el Directorio de Petroperú como parte de las medidas orientadas al fortalecimiento de la gestión y la transparencia institucional, en línea con el plan de reestructuración financiera aprobado mediante el Decreto de Urgencia N.º 004-2024.

Aun tras lo referido en el Congreso, Lizarzaburu rechazó versiones periodísticas que le atribuían declaraciones sobre una supuesta decisión de no continuar con el análisis forense. Aclaró que no se ha propuesto ni se propondrá la cancelación del proceso.

Hay que recordar que si bien este proceso, según Petroperú, continúa, recientemente hubo una nulidad de la buena pro declarada en abril de 2026. Sobre ello, la petrolera dijo que esto respondió a la revisión de la documentación vinculada a la experiencia técnica presentada por la empresa adjudicada, y sostuvo que la decisión se adoptó dentro del marco regular del proceso de contratación y conforme a las bases del concurso. Así que continúan en el proceso.

En otro momento, Petroperú también rechazó las versiones que sugerían que recientes cambios gerenciales tendrían como finalidad obstaculizar el análisis forense interno a la Nueva Refinería Talara o modificar el alcance del Decreto de Urgencia N.º 010-2025.

Vale decir que con el ingreso de Lizarzaburu a la compañía, se dio al menos 10 cambios en las gerencias encargadas, tal como informó este diario.

LEA TAMBIÉN: Un nuevo salvataje y el futuro de Petroperú