Fotografía de archivo de pasajeros en un aeropuerto de Estados Unidos. EFE/Erik S. Lesser
Fotografía de archivo de pasajeros en un aeropuerto de Estados Unidos. EFE/Erik S. Lesser
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

ante el nuevo brote del virus del Ébola.

El país norteamericano suspenderá temporalmente

Esta restricción, emitida en una orden que invoca el Título 42 de la ley de salud pública, estará vigente por 30 días, de acuerdo con el documento publicado por los CDC.

LEA TAMBIÉN: Trump afirma que se ha comunicado con Kim Jong-un y que tienen una “muy buena relación”

El objetivo de esta medida es reducir el riesgo de que el virus del Ébola entre en Estados Unidos y facilitar una evaluación de riesgos sobre el brote.

Para implementar esta normativa,

LEA TAMBIÉN: Tierras raras: la alianza entre Estados Unidos y Brasil y lo que está pendiente

A su vez, Pillai mencionó se está reforzando las actividades de respuesta para la protección sanitaria en los puertos, el rastreo de contactos, la capacidad de pruebas de laboratorio y la preparación hospitalaria en todo el país.

Cabe precisar que

LEA TAMBIÉN: Delta Air Lines avanza en Perú hacia 2027: foco en el segmento premium y ¿nuevas rutas?

El virus comenzó a circular a finales del mes de abril y, hasta ahora, se concentra en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, que destacan por un intenso movimiento de población y su proximidad a Uganda y Sudán del Sur.

Elaborado con información de EFE.

Fotografía de archivo de pasajeros en un aeropuerto de Estados Unidos. EFE/Erik S. Lesser
Fotografía de archivo de pasajeros en un aeropuerto de Estados Unidos. EFE/Erik S. Lesser

TE PUEDE INTERESAR

Crisis del ébola y hantavirus: OMS alerta sobre “época peligrosa”
Bolsa de Caracas despierta interés de empresas tras años de parálisis
Fitch Ratings: Senado sería un “candado”, pero fragmentación en Congreso limitaría reformas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.