Estados Unidos anunció que restringirá a partir del 18 de mayo de 2026 la entrada de viajeros que vengan de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur ante el nuevo brote del virus del Ébola.

El país norteamericano suspenderá temporalmente la entrada al país de personas que no tengan un pasaporte estadounidense y que viajen desde o hayan pasado por estos tres países en los últimos 21 días, según señaló Satish Pillai, funcionario de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Esta restricción, emitida en una orden que invoca el Título 42 de la ley de salud pública, estará vigente por 30 días, de acuerdo con el documento publicado por los CDC. Los militares estadounidenses, el personal diplomático y sus familiares (parejas e hijos) e encuentran exentos de la prohibición.

El objetivo de esta medida es reducir el riesgo de que el virus del Ébola entre en Estados Unidos y facilitar una evaluación de riesgos sobre el brote.

Para implementar esta normativa, las autoridades sanitarias del país están coordinando con aerolíneas extranjeras y nacionales y funcionarios en los puertos de entrada para identificar a los pasajeros que podrían haber sido expuestos al ébola.

A su vez, Pillai mencionó se está reforzando las actividades de respuesta para la protección sanitaria en los puertos, el rastreo de contactos, la capacidad de pruebas de laboratorio y la preparación hospitalaria en todo el país.

Cabe precisar que el brote ha causado, hasta el momento, 116 muertos en la República Democrática del Congo, según informó el Gobierno del país africano.

El virus comenzó a circular a finales del mes de abril y, hasta ahora, se concentra en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, que destacan por un intenso movimiento de población y su proximidad a Uganda y Sudán del Sur.

Elaborado con información de EFE.