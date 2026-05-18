El Tribunal Constitucional (TC) declaró parcialmente fundada la demanda de Deportivo Binacional, y ordenó que sea reincorporado a la Liga 1 en la temporada 2027.

Cabe recordar que el club puneño perdió la categoría deportivamente en 2023, y si bien le correspondía jugar la Liga 2, recurrió a la justicia ordinaria alegando que se vulneraron sus derechos. Debido a una medida cautelar, fueron reincorporados de manera provisional en la Liga 1 del 2025, pero la Federación Peruana de Fútbol (FPF) optó por excluirlos a pesar de que el torneo ya había arrancado.

Incluso, la FPF anuló sus partidos y le retiró la licencia deportiva, concretando su descenso administrativo y deportivo. El ‘Poderoso del Sur’ cuestionó una serie de perjuicios desde 2022, desde sanciones y puntos que afectaron su travesía en la máxima categoría del balompié peruano.

Desde entonces, Deportivo Binacional acudió a la justicia ordinaria y logró que el Tribunal Constitucional los regrese a la Liga 1 luego de que se mostrara que se lesionó el derecho al debido procedimiento del club.

Deportivo Binacional ganó batalla judicial y volverá a la Liga 1 en 2027. Foto: Deportivo Binacional

“La sentencia del TC ordenó, además, que la FPF proceda a actualizar la Tabla de Posiciones del Campeonato de Fútbol Profesional de Primera División del año 2023, conforme a las sanciones impuestas al Club Sport Boys y en consecuencia, disponer que Deportivo Binacional mantiene la categoría en la Primera División”, indicaron desde el elenco de Juliaca.

¿En riesgo la FPF y Sport Boys?

De acuerdo con los estatutos de la FIFA, las federaciones nacionales deben trabajar con autonomía y resolver sus disputas en instancias deportivas como el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS); en caso de que intervenga la justicia ordinaria —como el TC—, se podrían generar conflictos con la normativa del regulador del fútbol mundial.

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En tanto, desde el Sport Boys indicaron que la sentencia del Tribunal Constitucional solo afecta a quienes recurrieron a este proceso.

“Boys no ha sido parte de ese procedimiento, por eso no se pueden afectar sus derechos. No se dice que Sport Boys vaya a descender de categoría”, mencionó a L1MAX.